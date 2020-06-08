أطباء ينصحون بارتداء هذا القناع: عملي أكثر من الكمامة العادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من الوسائل الوقائية للحماية من فيروس كورونا، مثل الكمامات بأنواعها المختلفة، سواء الطبي بنوعيه العادي والمزود بفلتر، أو القماشية بخامتها المختلفة.

أما عن آخر وأبرز الوسائل الوقائية هو الـ" face shield" أو واقي الوجه، وهو عبارة عن دائرة محكمة الغلق توضع على الرأس ويتدلى منها قناع شفاف يغطي الوجه ليضمن عدم وصول الفيروسات للعين والأنف والفم.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أن هذا الواقي مهم جدًا في الأماكن المزدحمة، وإذا كنت ترافق مصاب، بحسب ما نشر موقع "the list".

وقال مجموعة من الأطباء أن واقي الوجه حل مثالي لاستخدامه في الأماكن العامة لحماية أنفسنا والآخرين، ويجب تضمين هذا القناع كجزء من استراتيجيات الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نشرت الجمعية الطبية الأمريكية.

وأضاف الأطباء، أن هذا القناع عملي أكثر من الكمامة العادية لأن يمكن ارتدائه مرات كثيرة بالإضافة إلى أنه يتم تنظيفه بالماء والصابون أو بالمطهرات الكحولية، كما أنها تمنع الشخص من لمس الوجه.

وذكرت الجمعية الطبية الأمريكية أن واقي الوجه يحمي مستخدمه من فيروس كورونا، وذلك بعد أن اخبرته دراسة بوضع الواقع على روبوت وتم إبعاده عن الفيروس بعدة أمتار، وبالفعل منع الواقي الروبوت من استنشاق 96% من الفيروس.

وأوضحت أن هذا الواقي يمكننا من رؤية وجوه الأشخاص وتعابيرهم، بالإضافة إلى سهولة تناول الطعام والمشروبات، مشيرة إلى أنه يحمي الوجه بنسبة كبيرة ولكن زيادة حرص يمكنك ارتداء الكمامة معه.