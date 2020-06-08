إطلالات دانييلا رحمة بموضة الجينز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً - تعتمد الكثيرات من الشابات على إطلالات بنطلونات الجينز في مناسباتهن البسيطة وإطلالاتهن اليومية، لمظهر كاجوال أنيق ومريح، وقد جمعنا لكُنَّ عدة خيارات من الفنانة دانييلا رحمة، فإليكن تفاصيلها.



تنسيقات صيفية كاجوال

تنسيقات صيفية كاجوال



فضلت دانييلا عدة إطلالات صيفية بأسلوب الكاجوال، منها قميص أبيض قصير مع بنطال الجينز، وارتدت بلوزة قصيرة ملونة مع بنطال جينز قصير، واختارت بنطال الجينز المزين بالنجوم مع بلوزة سوداء قصيرة، كما اعتمدت بنطال الجينز مع بلوزة زرقاء بأكمام قصيرة، وبلوزة سوداء رياضية، مع تيشيرت أخضر مزين بكتابات.

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إطلالات الخريف والشتاء

إطلالات الخريف والشتاء



تأنقت دانييلا في مسلسلها لرمضان هذا العام ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء بسيطة ومعطف زيتي مزين بالفرو، حيث بدت بإطلالة أنيقة وبسيطة، وظهرت ببنطال الجينز الممزق مع بلوزة حمراء سادة ومعطف من الجلد الأسود لمظهر حيادي، وأطلت ببنطال الجينز الممزق مع بلوزة بنية مصممة بقماش ثقيل وبسيط لإطلالة أنثوية.

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