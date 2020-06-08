أحدث موديلات شنط يد مقلمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً - لكل موسم إكسسواراته الخاصة به، فكيف بشنط اليدّ المقلّمة الحاضرة في جميع المواسم دون استثناء، فدور الأزياء العالمية أثبتت أن هذه الشنط هي الأجمل والأكثر أناقة في كل الأوقات.

لهذا فإن اقتناء مثل هذه القطعة الفاخرة ضروري لكل سيدة سواء كانت بالكتف ذات الحجم المتوسط وتجمع بين الأناقة والعملية، أو شنط اليد المقلمة الكبيرة التي تحمل باليدّ، والتي تعتبر مثالية للمشاوير الصباحية وإطلالات العمل، بالإضافة إلى الشنط صغيرة الحجم الخاصة بالسهرات.

لهذا كله تعتبر شنط اليد المقلمة الأكثر جمالاً وأناقة من الملحقات المهمة بالنسبة للسيدات، والتي تكمّل إطلالاتها، فهي ليست مجرد إكسسوار تابعة للمظهر، بقدر كونها جزءًا أساسيًا من المظهر لا يمكن الاستغناء عنه.



تنوّع الأذواق لتلبية الاحتياجات

شنطة يد من See by Chloe



تتنوّع أذواق السيدات في اختيار شنط اليدّ تبعاً لإطلالتها وما تراه ملائماً ومناسبًا لها ولمظهرها، ويلبّي احتياجاتها على مدار النهار، وهو ما جعل هناك خيارات مفتوحة أمامهن من تصميمات مختلفة، فالشنط المقلّمة بالأبيض والأسود بالحجم الكبير هي من اختيار السيدة في ساعات النهار؛ لكي تتّسع لكل أغراضها، ومن الممكن أن تكون مع الخطوط الجلدية العريضة والمقلّمة على جوانب القطعة لحريّة الحركة والتنقّل خلال نهار طويل من العمل.

شنطة يد من Gucci



أما شنط اليد المقلمة بالحجم الصغير التي يقتصر دورها من أجل الاحتفاظ بالأشياء المهمة فقط التي تحتاجها خارج منزلها، فأجملها تلك التي تبرز بالقماش الكروشيه المفرّغ مع بعض التفاصيل الجلدية إلى جانب مسكة اليدّ العصرية، بالإضافة طبعاً إلى موديلات شنط مربّعة وصغيرة تحملها السيدة من خلال السلاسل الذهبية لإطلالة أنيقة، ومواكبة لأحدث صيحات الموضة لهذا الموسم.

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شنط يد مقلمة بألوان قوية

شنطة يد من proenza schouler



يجب ألا تنسى السيدة أيضاً اختيار شنط اليد المقلمة بالألوان القوية، والتي تكون أغلبها عملية من حيث القصّات والموديلات، فهناك الجلدية المربّعة مع خطوط مشرقة بألوان زاهية لإطلالة عملية في وضح النهار، وفي حال كانت السيدة تفضل الكلاسيكية فعليها أن تختار شنطة يد مقلمة بموديل وألوان ناعمة. أما للشابة الجامعية والمراهقة فهناك الشنط الكبيرة مع الخطوط المقلمة المختلفة الأشكال والخطوط بتفاصيل ناعمة ترضي ذوقها ورغباتها.

إطلالة جريئة للفت النظر

شنطة يد من Marni

للسيدة التي تتميّز بالجرأة في طلّتها ومظهرها للفت النظر، عليها أن تختار شنط يد مع خطوط مقلمة تحتوي على رسومات مزخرفة أو تطريزات بألوان مشرقة حتى تضمن أنها مختلفة عن باقي السيدات بإمكانها حمل شنطة يد صغيرة بحجم الـ"كلتش" المقلمة بخطوط مشرقة تتناسب مع أناقتها مهما اختارت من ألوان ملابس صيفية.

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