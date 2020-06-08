عبايات ملوَّنة ستجعل إطلالتك مميزة وأنيقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً - تعتمد النساء في فصل الصيف على العبايات الملونة الأنيقة والمميزة، لإطلالة عربية ومحتشمة لا مثيل لها، لذا جمعنا لكُنَّ عدة خيارات لموديلات مذهلة وراقية لإطلالاتكن في كل المناسبات، فاستوحين منها ما يناسبكن.
عبايات مميزة باللونين الأزرق والبنفسجي
لعبايات فاخرة، يمكنك ارتداء عباية زرقاء مزينة بالكحلي، أو عباءة زرقاء مزينة بالترتر والصدف بطريقة مميزة، أو الظهور بعباية بنفسجية مطرَّزة بالذهبي في الأكمام، أو اختيار عبايه بنفسجية مزينة برسومات بنفسجية في الأكمام والجزء العلوي.
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خيارات العبايات الأنثوية بالألوان الشبابية
إن كنتِ من مُحِبَّات العبايات الشبابية بالألوان الأنثوية الجذابة، فقد اخترنا لكِ عباية رمادية مزينة بزهور بيضاء، وعباية زهرية مزينة بفصوص الزهور في الأكمام، وجمعنا لكِ أيضًا عباية باللون البيج مزينة بريش أبيض، وعباية زهرية مزينة بزهور بدرجة فاتحة من الزهري.
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