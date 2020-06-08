موضة الأحذية المربعة من الأمام أساسية في خزانة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً -

يعتبر الحذاء استثماراً مهماً بالنسبة للمرأة؛ حيث له تأثير كبير وإيجابي في أغلب الأحيان على أسلوبها ومزاجها. ولهذا السبب عمدت أهم الماركات العالمية إلى تضمين الكثير من اتجاهات الأحذية لموسم ربيع وصيف 2020، جاءت أكثرها رواجاً موضة الأحذية المربعة من الأمام؛ لتكون أساسية في خزانة اي امرأة هذا الموسم.

صندل بكعب مربع من الأمام من فرساتشي Versace



لاحظنا أن اتجاهات أحذية ربيع 2020 تأثرت بشكل كبير بموضة السبعينات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنعال والشكل الخارجي.. فجاءت موضة الأحذية المربعة من الأمام لتمزج بين العصرية والزمن الجميل.

إليك فيما يلي أجمل تصاميم الأحذية المربعة من الأمام الأكثر رواجاً لربيع وصيف 2020، فانتقي منها ما يناسب إطلالاتك هذا الموسم.

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الأحذية المربعة من الأمام موضة أساسية لربيع وصيف 2020

الأحذية المربعة من الأمام بتصميم الصندل

صندل بكعب مربع من الأمام من بالمان Balmain



إذا كنت من عاشقات ارتداء الصندل في موسم الصيف، اختاري إذاً موضة الحذاء الربع من الأمام بتصميم الصندل لربيع وصيف 2020، فهذا الاتجاه يعد بالفعل آخر موضة سواء اخترته بكعب كما رأيناه باللونين الأسود والأبيض على منصة عرض بالمان Balmain أو مزيناً بالسلاسل الهندسية الذهبية التي تلتف حول الكاحل كما ارتدته عارضة فرساتشي Versace.

أما إذا كنت من صاحبات القامة الممشوقة وتفضلين الإطلالة العملية من خلال الأحذية بدون كعب، قدمت دار فرساتشي Versace موضة الحذاء المربع من الأمام من خلال صندل بدون كعب وتصميم الربطات العصرية التي تلتف حول كامل الرجل؛ وهو يعتبر مثالياً للإطلالة النهارية مع فستان أو بنطلون واسع.

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الأحذية المربعة من الأمام بتصميم الميول

حذاء ملربع من الأمام من جيفنشي Givenchy بتصميم ميول بكعب



لا تزال موضة الميول mule محافظة على رواجها لموسم ربيع وصيف 2020، مع التعديلات البسيطة التي تظهر في تصاميم الكعوب أو الزخرفات.

تألقي هذا الموسم بأسلوب الأحذية المربعة من الأمام من خلال تصميم الميول العصري، والذي لفتنا بشدة على منصة عرض دار جيفنشي Givenchy، حيث رصدناها كلاسيكية من الأمام مع لمسة من العصرية عكسها الكعب من الخلف.

كذلك، رصدناها مفتوحة من الأمام خلال عرض بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، مصممة من الجلد الفاخر باللوم البني العريق.

الأحذية المربعة من الأمام بطبعات الحيوانات

حذاء مربع من الأمام، بكعب وطبعات الفهد من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



وللأحذية ذات التصميم بطبعات الحيوانات مكانة خاصة في ساحة موضة ربيع وصيف 2020. وقد جمعت دار بوتيغا فينيتا Bottega Veneta بين موضة الأحذية المربعة من الأمام واتجاه طبعات الحيوانات لربيع وصيف 2020، فجاءت النتيجة مذهلة لتصميم فائق الروعة باللونين الكاميل والبني.

نسقيه مع تنورة ميدي بلون متناسق وقميص أنيق؛ ولا تنسي اعتماد حقيبة بلون متجانس.

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