كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً - ​تتسم أزياء الرجل ربيع 2020 بالجرأة والجاذبية، وتتنوع ما بين الكلاسيكية والحداثة، كما تتميز بدمجها بين الألوان الهادئة والجريئة.

وسيطرت موضة الثمانينيات على أزياء الرجل لربيع 2020، كما تربعت الألوان الزاهية على عرش مجموعات الأزياء التي قدمتها دور الأزياء العالمية لموسم ربيع 2020.

وفي السطور التالية؛ يعرض "الخليج 365. نت" ألبوماً يضم مجموعة من موديلات أزياء الرجل لربيع 2020، التي قدمتها أشهر دور الأزياء العالمية:

- دار أزياء جيفنشي Givenchy

بدلة رجالي من جيفنشي

احتل اللون الأزرق بدرجاته الزاهية والداكنة مكانة كبيرة بين مجموعات أزياء الرجل لربيع 2020 في العديد من دور الأزياء العالمية، ولكن دار الأزياء الفرنسية جيفنشي Givenchy نجحت في المزج بطريقة رائعة بين الألوان الفاتحة الهادئة كالأزرق، والأبيض المائل إلى الإصفرار، والوردي، فضلاً عن الألوان الداكنة كالأسود والرصاصي والبني.

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بدلة رجالي من جيفنشي

وقدمت دار أزياء جيفنشي Givenchy الجواكت والبنطلونات في مجموعة أزياء الرجل لربيع 2020 بنقشات لافتة الأنظار، حيث تم تزيينها بقطع الخرز اللامعة، بالإضافة إلى استخدام أقمشة الساتان اللامع في تصميمها، مما يجعلها تلائم الإطلالات المسائية والمناسبات الاجتماعية التي تُقام في أوقات المساء.

- مجموعة Dunhill

بدلة رجالي من مجموعة dunhill

استطاعت Dunhill أن تقدم مجموعة أزياء مُميزة للرجل لربيع 2020، ذات تصميمات إنسيابية مريحة تلائم مُختلف الإطلالات والمُناسبات.

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ويغلب على Dunhill لربيع 2020 الطابع الياباني الكلاسيكي، ذو الأزياء الواسعة والمربوطة، وظهر ذلك جلياً في البنطلونات والجواكت والشورتات.

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بدلة من مجموعة dunhill

وتربعت القطع المصممة من الحرير والساتان ذات النقشات الكثيرة والتصاميم غير التقليدية على عرش مجوعة أزياء Dunhill لربيع 2020، وهو منا ميزها عن غيرها من مجموعة أزياء الرجل هذا الموسم.

- دار أزياء بوتيجا ڤينيتا Bottega Veneta

بدلة مع شورت من بوتيجا فينيتا



جمعت مجموعة بوتيجا ڤينيتا Bottega Veneta لربيع 2020 بين كل من الألوان الهادئة والجريئة معاً، ومن أكثر الألوان التي استخدمتها، البني الداكن والأسود، بجانب درجات اللون الأزرق.

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شورت مع تيشرت باكمام من بوتيجا فينيتا



ولإطلالة أكثر عملية، تناسب جميع أوقات اليوم، سواء في الصباح أو الخروجات المسائية، قدمت بوتيجا ڤينيتا Bottega Veneta تيشرت أسود بأكمام طويلة، مع شورت واسع باللون البيج، مٌصمم من قماش الساتان اللامع.