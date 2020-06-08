7 أطعمة بمثابة كولاجين طبيعي للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً - تؤدي الأطعمة دوراً أساسياً في صحة البشرة، حيث أن الكثير منها يعد كنزاً من القيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن وغيرها من المواد، التي تعزز الكولاجين في الجلد وتعزز شباب وصحة البشرة، وتؤخر من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعلها ضرورية في النظام الغذائي لجميع النساء دون استثناء. وفي هذا المقال، سنعرفك الى بعض أهم الأطعمة التي تمنحك بشرة شابة على الدوام.



1- البيض

البيض



يدخل البيض في تركيبة العديد من الوصفات الطبيعية المعروفة بفوائدها في تجديد شباب البشرة، إذ إنه أحد أنواع المأكولات التي تشتمل على الكولاجين الطبيعي، وذلك في أغشية البيض وقشره. انطلاقاً من ذلك، من المهم جداً أن يكون البيض من الأطعمة الأساسية في نظامك الغذائي.

تابعي المزيد: العناية بالبشرة بخطوات فعالة وسهلة جداً



2- الكركم

الكركم



استخدام الكركم في تحسين مظهر البشرة أمر شائع لدى كثيرات من النساء للحفاظ على بشرة شابة، لا سيما أن الكركم هو من أبرز التوابل في العديد من المطابخ العالمية. أضيفيه الى وجباتك الغذائية، مما يحافظ على بشرتك شابة ومشرقة وخالية من التجاعيد.



3- البرتقال والليمون

البرتقال والليمون



من المعروف أن الفيتامين سي أحد أبرز الفيتامينات المفيدة للبشرة وللحفاظ على شبابها. ولأن البرتقال والليمون من بين الأطعمة الأكثر احتواءً على هذا الفيتامين، فمن الضروري جداً عدم إهمالهما في نظامك الغذائي، وبذلك تعززين نسبة الكولاجين في البشرة وتؤخرين ظهور الخطوط الدقيقة فيها.

تابعي المزيد: خلطات صابون الغار لتفتيح وترطيب البشرة

Advertisements



4- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر



يمتلك الشاي الأخضر قدرة كبيرة على منح البشرة بريقا طبيعياً وتوهجاً لا مثيل له، إضافة الى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يحافظ على شباب البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد. لذلك، واظبي على تناول كوبين من الشاي الأخضر يومياً.



5- النعناع الأخضر

النعناع الأخضر



تحتوي أوراق النعناع على العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، فاستفيدي من هذه الخصائص ودللي بشرتك بالعناية والاهتمام اللازمين، لتحافظي على شباب بشرتك، بحيث تقومين باستهلاك أوراق النعناع الخضراء بشكل دوري.

تابعي المزيد: ماسك لنفخ الخدود بدقيق الأرز



6- الأعشاب والخضار الخضراء

الأعشاب والخضار الخضراء



تحتوي هذه الأطعمة على خصائص ومكونات لديها قدرة كبيرة على منع تفكك الكولاجين من البشرة وتعزيز عملية إنتاجه فيها. كما أنها في الوقت نفسه مغذية جداً ومفيدة، بالتالي لا تترددي في المواظبة على استهلاكها لشباب بشرتك، ولصحتك عموماً.



7- التوت

التوت



حمض الإيلاجيك، مادة طبيعية تحد من نسبة انخفاض الكولاجين في البشرة، كما تحمي خلايا البشرة من التلف الذي تسببه أشعة الشمس فوق البنفسجية. وهذه المادة موجودة بكثرة في التوت، لذلك واظبي على تناوله باستمرار وحافظي على بشرة شابة على الدوام.

تابعي المزيد: خلطة هندية لبشرة ضد التجاعيد