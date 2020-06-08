أحدث طلاء للأظافر باللون الأخضر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً - في كل عام تتغير صيحات طلاء الأظافر، ويَبْرُزُ أحد الألوان أو الدرجات التي تسيطر على صيحات الموضة، فتكون هي الأكثر رواجًا، وللفترة الحالية برز اللون الأخضر بشكل واضح ومميز، فلا تترددي أبدًا في اختيار إحدى درجاته المفضلة لكِ.



درجات طلاء الأظافر الأخضر

درجات طلاء الأظافر الأخضر



إن كنتِ من المهتمات بخطوط الموضة، فلا بُدَّ من ملاحظتك لظهور العديد من درجات اللون الأخضر مؤخرًا، فكان الباستيل والدرجات الداكنة القريبة من لون الأشجار أو الزرع هي الأكثر رواجًا، كما برز اللون الأخضر الزيتوني المستوحى من الملابس العسكرية، والذي يُعَدُّ من الدرجات المميزة للغاية، كما كان طلاء الأظافر النيون من الألوان الدارجة الموجودة على قائمة الصيحات، وننصحك باختيار الأخضر النيون في الإطلالة الصباحية، واختيار طلاء الأظافر الأخضر الباستيل أو الأقرب للون الأشجار أو بدرجة الملابس العسكرية لإطلالة بعد الظهيرة، بينما يمكنك اختيار درجة الأخضر الزمردي في المناسبات؛ لتمنحك مظهرًا جذابًا ولافتًا للانتباه.

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رسومات طلاء الأظافر الأخضر لعام ٢٠٢٠

رسومات طلاء الأظافر الأخضر لعام ٢٠٢٠



من الأفضل لكِ اقتناء مختلف الدرجات لطلاء الأظافر الأخضر؛ فهو سوف يكون مثاليًّا لكِ بأنواعه، وإن كنتِ من مُحِبَّات الرسم على الأظافر فيمكنكِ اختيار رسمة أوراق الشجر والاستعانة بطلاء الأظافر الأبيض لرسمة مثالية، أو رسم خطوط سوداء ناعمة أو ذهبية في أحد الأظافر، أو الاستعانة بطلاء الأظافر الأزرق وتدرجات الأخضر لرسمة الطاووس المذهلة.



طلاء الأظافر الأخضر المناسب للون بشرتك

طلاء الأظافر الأخضر المناسب للون بشرتك



هناك الكثيرُ من الألوان والتدرجات المستوحاة من اللون الأخضر، لذا يمكننا مساعدتك في اختيار لون طلاء الأظافر الأخضر المناسب للون بشرتك، إن كنتِ من ذوات البشرة الحِنْطِيَّة أو البيضاء فلا تترددي في اختيار اللون الأخضر الزاهي بلون الأشجار، أو بدرجات فاتحة مثل الزيتوني أو الأخضر الزمردي، فهي درجات مناسبة لك للغاية، وإن كنتِ من ذوات البشرة البيضاء فيُعَدُّ الأخضر الباستيل أو النيون من أكثر الدرجات المناسِبة لأظافرك.

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