خلطات التوت للتخلّص من تجاعيد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً - التمتع ببشره نضرة وصافية، ومشرقةٍ وأكثر شبابًا، وخالية من التجاعيد سواء الرفيعة أو العريضة، هدفٌ تسعى إليه غالبية النّساء. ويعتقدنَ أنه عليهنَ أن يبذلنَ جهدّا كبيرًا ليحصلنَ على بشرة ناعمة ومتألقة. لكن الأمر هو عكس ذلك تمامًا، إذ بات من السهل جدّا تحقيق هذه الغاية من خلال تطبيق بعض الوصفات الطبيعية ذات الخصائص الهامة والفعّالة في تعزيز الكولاجين، ولعلّ أهمها خلطات التوت التي تُناسب جميع أنواع البشرة.



خلطات التوت لبشرة أكثر شبابًا

التوت وفوائده الجمالية



للتوت الكثير من الفوائد الجمالية الرائعة للبشرة؛ لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمّة للبشرة. فهو من أفضل العناصر الطبيعية لتجديد خلايا الجلد التالفة وتنعيم البشرة والقضاء على حب الشباب. كما أنه يمنع ظهور التجاعيد وعلامات التقدّم في العمر، ويساعد أيضًا في تحفيز بناء الكولاجين داخل خلايا البشرة. إليك، أهم وصفات التوت للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها.



خلطة التوت والليمون والطحين

خلطة التوت والليمون والطحين لترطيب وتغذية البشرة



تُساعد هذه الخلطة في ترطيب البشرة وتغذيتها وإعطاء البشرة الحيوية والنشاط والنعومة

المكوّنات:

ستة ملاعق من التوت الطازج.

نصف كأس من عصير الليمون الطازج.

ملعقتين من الطحين.

طريقة التحضير الإستخدام:

نضع المكوّنات في الخلاط، ونمزج بواسطة الخلاط، ويطبق المزيج على الوجه بواسطة قطعة من القطن، وننتظر لمدة عشرة دقائق، بعدها يشطف الوجه بالماء الفاتر.



خلطة التوت واللبن والعسل

خلطة التوت واللبن والعسل للتخلص من البثور



هذه الخلطة فعّالة في التخلّص من الرؤوس السوداء والبثور المتراكمة على الوجه، كما أنّها تعتبر مقشرًا طبيعيًا للوجه.

المكوّنات:

كوب من التوت الطازج.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

تمزج المكونات جيدًا بواسطة الخلاط، ونتركها على الوجه لمدة خمس عشرة دقيقة قبل أن نشطفه بواسطة الماء البارد.

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خلطة التوت والشوفان

خلطة التوت والشوفان للبشرة الدهنية



تتميّز هذه الخلطة بقدرتها العالية في إمتصاص الزيت الزائد من البشرة، وتقشير خلايا الجلد الميتة التي تُسدّ المسام، والمحافظة على مستويات الحموضة الطبيعية للبشرة.



المكوّنات:

ستة حبات توت.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقة كبيرة من اللوز الناعم.

القليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

إخلطي 6 حبات التوت مستعينة بالخلاط حتى تحصلي على عجينة لينة، أضيفي الشوفان واللوز الناعم، والقليل من عصير الليمون للخليط، امزجي جيداً لتحصلي على خليط متجانس، ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة بعيداً عن منطقة العينين، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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خلطة التوت والعسل وزيت الزيتون

خلطة التوت والعسل وزيت الزيتون للتخلّص من التجاعيد



تُستخدم هذه الخلطة للحفاظ على نضارة وشباب البشرة ومكافحة الشيخوخة بشكل فعّال.



المكوّنات:

ربع كوب من التوت.

ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة طعام كبيرة من العسل.



طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج المكونات، ويحرك المزيج حتّى يصبح متماكساً، يطبق على البشرة لمدّة عشرين دقيقة ويغسل بعدها بالماء الدافئ.





خلطة التوت واللبن

خلطة التوت واللبن لامتصاص الزيوت في البشرة



تُطبق هذه الخلطة لإمتصاص الإفرازات الدهنية الخاصة بالبشرة وإعادة التوازن إليها.

المكوّنات:

القليل من اللبن.

القليل من التوت.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُهرس التوت حتى يصبح ذو ملمس سلس. ثم، إضافة التوت المهروس إلى كوب من اللبن، ومن ثُمَ تصفية المزيج للتخلص من الملمس السائل، تطبيق الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد.

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خلطة التوت والليمون

خلطة التوت والليمون لبشرة نضرة وأكثر شبابًا

تُساعد هذه الخلطة في منح البشرة الإشراق والجمال وتحميها من الأمراض الجلدية كالبثور وحب الشباب.

المكوّنات:

أربع حبات من التوت.

الشوفان المجفف.

اللوز المطحون.

عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير والإستخدام:

مزج 4 حبات التوت مع الشوفان المجفف واللوز المطحون وعصير الليمون الطازج، ثم نضع القناع على الوجه بالكامل لمدة 15 دقيقة، ويغسل بالماء الدافئ.



خلطة التوت وجل الصبار

خلطة التوت وجل الصبار لتفتيح البشرة

تُستخدم هذه الخلطة لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والتخلص من البقع الداكنة ومن عيوب البشرة.

المكوّنات:

ستة حبات من التوت.

القليل من جل الصبار.

طريقة التحضير و الإستخدام:

هرس حبات التوت، ثم إضافة جل الصبار، تطبيق الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

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