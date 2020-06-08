أبرز موديلات الملابس باللون النيود موضة صيف 2020 من وحي إطلالات النجمات

صيحة الألوان النيود أتت لتبقى طويلاً من ضمن الصيحات وفي مختلف المواسم وتزيّن إطلالات النجمات، ولصيف 2020 احتلت هذه الصيحة منصات عرض دور الأزياء العالمية.اللون النيود هو مثالي لإطلالة عملية وراقية مناسبة للذهاب إلى العمل، عارضة الأزياء أدريانا ليما مثلاً أطلت بسروال جلد نيود نسّقت معه توب من دون أكمام بياقة عالية وأنهت الإطلالة بترانش باللون النيود ايضاً، وحتى الحذاء إختارته بلون نيود.

أما للوك مسائي، فيمكن أن تستوحي من إطلالة الممثلة بلايك لايفلي التي أطلت بفستان ميدي ضيق من قماش الدانتيل ونسّقت معه معطفاً أنيقاً، وأتت كل اطلالتها باللون البيج النيود.من جهتها، تتجوّل عارضة الأزياء جيجي حديد في شوارع نيويورك بإطلالات كاجوال تنسقها بأسلوبها الخاص وبطريقتها التي تميّزها عن النجمات، وقد لفتت الأنظار بإطلالات باللون النيود منها كاجول، ومنها أنيق مثل الفستان مع الشق الجانبي وفوقه معطف.

هيفا وهبي لم تعتمد إطلالة كاملة باللون النيود، بل فقط إختارت التنورة الميدي الضيقة بهذا اللوك لتٌكمل باقي الإطلالة باللون الأبيض. من جهتها، أطلت نانسي في إحدى الصور بلوك كاجول تألف من فستان فضفاض مزيّن بالشراريب والتخريمات. أما إليسا فإختارت فستاناً أنيقاً مع الكاب من مجموعة توم فورد Tom Ford وتألقت بهذا اللوك في احدى حلقات ذا فويس.

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