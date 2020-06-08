تعد البلوزات المرصعة بحبات الخرز الأبيض “اللؤلؤ”، من أبرز تصميمات الصيفية 2020، وتتربع بتصميماتها المتنوعة والخفيفة، المصنوعة من قماش ناعم على عرش الموضة، حيث تمنح النقط المرأة إطلالة كلاسيكية إطلالات شبابية جذابة، وتتصدر الموضة في صيف 2020 قد يهمك ايضا: إليكي أجمل اكسسوارات شعر ناعمة من الخرز والكريستال واللؤلؤ المكياج المزيّن بحبيبات اللؤلؤ صيحة ستمنحكِ لوك دراماتيكي بلمسة أنثويّة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البلوزات المرصعة باللؤلؤ تتربع علي عرش موضة صيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.