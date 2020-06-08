"سخونية وتكسير عضم".. مصابون بكورونا يكشفون عن الأعراض التي شعروا بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أقل ما يصيبنا من أعراض تتشابه مع علامات فيروس كورونا، كفيل أن يصيبنا بالفزع والقلق، ودما ما نبحث عن الإجابة عن السؤال هل هي أعراض كورونا أم لا؟

خلال مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي بدأت النقاشات تدور بين رواد الجروب الذي يحمل اسم "فاقدي حاسة الشم والتذوق"، بشأن الأعراض التي شعر بها من أصيبوا بالفيروس.

وشارك البعض حول الأعراض التي داهمتهم فور الإصابة سواء كانوا مشتبه بهم أو مصابين بالفعل، أو تعافوا من الفيروس المميت، وجاءت كالتالي:

- أماني أ: "الأول ارتفاع حرارة وتكسير في العضم ووجع في الزور بسيط وعطس وكحة، وقفلت بفقدان حاسة الشم والتذوق بقالي 8 أيام".

- مصطفى ه: "حرقان شديد في الأنف مع انسداد تام للجيوب الأنفية، ثم كحة مع ضيق تنفس، ثم ارتفاع في درجة الحرارة مصاحب مع الآم شديد في العظم والعضلات والمفاصل، ثم فقدان تام لحاستي الشم والتذوق.. والحمد لله زوال جميع الأعراض في خلال ٦ أيام عدا الحاستين".

- هدير ع: "جالي صداع استمر 3 أيام مش بيروح بأي مسكنات، وتكسير في الجسم بطريقه صعبة، وترجيع وإسهال بس مستمروش كتير، وكان الهوا اللي بتنفسه بيحرقلي الأنف والحلق".

- نادين م: "1- ارتفاع في درجة الحرارة 38 ونص مبتنزلش، 2- إسهال، 3- ضيق نفس، 4- ضيق في النفس ووجع في البطن، 5- ضيق نفس، 6- كحة، 7- فقدان شم وتذوق ورعشه في الجسم، ثقل في الصدر كأن شايلة حاجة ثقيلة، وتكسير وهمدان في الجسم، وبعدها بدأ حوار عدم الشم والتذوق بس بدأت اتحسن".

- ميرفت أ: "1- ارتفاع في درجة الحرارة لمده 3 أيام تقريب، ٢- كحة ناشفة، ٣- صداع لأكثر من ٣ أيام، ٤- تكسير في الجسم بشكل لا يحتمل مش تكسير عادي، ٥- وجع في البطن شديد، ٦- تقل في الصدر كأنه مطبق، 7- وأخيرا وجع في العين (زغللة)".

- أمنية م، تعافت من كورونا: "سخونية وصداع وتكسير فظيع في الجسم، وقعدت كده يومين واخدت بنادول وخافض حرارة وفيتامين وبعدين نزلت أخدت حقنه برد، وتاني يوم ما خفيت فقدت حاسة الشم والتذوق ورجعتلي بعد 12 يوم، والحمد لله بالمشروبات الساخنة وخاصة الجنزبيل بالليمون وكنت بغلي زيت نعناع واستنشقه بس كنت بحس بدوخة برضه وصداع".

وأعراض فيروس كوفيد-19 تتفاوت وهي من مريض لآخر ولكنها تظهر خصائص يتفرد بها فيروس كورونا المستجد لا يعرفها جهازنا المناعي، ومنها التعب والحمى والسعال والصداع وفقدان حاسة الشم، وبدرجة أقل الالتهاب الرئوي الخطير.

ومن خصائص كوفيد-19 هو تقلبه، على ما أكد أطباء قابلتهم وكالة فرانس برس. وتقول ماريان بوتي، الطبيبة العامة في باريس، "عندما نُصاب بالإنفلونزا نلازم السرير لبضعة أيام وبعد ذلك يتحسن وضعنا يوماً بعد يوم. في حالة الفيروس الجديد، يشعر المرضى بتحسن في يوم ما، ثم ينتكسون في اليوم التالي".

ومن العلامات الأخرى المميزة أن أعراض المرض تتطور بشكل تدريجي إلى حد ما على عكس الإنفلونزا، على سبيل المثال، التي تظهر كل أعراضها فجأة. وتستمر الأعراض عادة لمدة أسبوعين وحتى أكثر، وأحيانًا أقل. ويمكن أن ينتكس المريض مرة ثانية.

يؤثر فيروس كورونا في الأشخاص بطرق مختلفة، ويعاني المصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة ويشفون من دون دخول المستشفى.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

- حمّى.

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- سعال جاف.

- إرهاق.

الأعراض الأقل شيوعًا:

- آلام وأوجاع.

- التهاب الحلق.

- إسهال.

- التهاب الملتحمة.

- صداع.

- فقدان حاسة التذوق أو الشم

- طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

الأعراض الخطيرة:

- صعوبة أو ضيق في التنفس.

- ألم أو ضغط في الصدر.

- فقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

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