منها البطيخ والزبادي.. هذه الأطعمة تحارب الصداع النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

الصداع النصفي يشبه الضيف غير المرغوب فيه، وآلامه يصعب تحملها، بل إن مداهمته قد تثير الشكوك لدى البعض في ظل تفشي فيروس كورونا وتشابهه مع أعراض كورونا التي منها الصداع.

البعض يعاني منه لساعات وربما أيام طويلة، لذلك يلجأون دائما إلى المسكنات، لكن زيادة استهلاكها مع الوقت تؤدي إلى ضعف المناعة.

وفي التقرير نرصد لكم مجموعة من الأطعمة التي تقلل من الصداع النصفي وفق ما نقل موقع "برايت سايد".

1_ الأفوكادو

الأفوكادو يحارب الصداع النصفي، لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل لوتين وزياكسانثين، التي تخلصك من الألم

2_ التين

تحتوي فاكهة التين على البوتاسيوم الذي يساعد في الحد من الالتهاب والتخلص من الصداع.

3_ سمك السلمون

السلمون غني بالأوميجا 3 وفيتامين ب 2، وتناوله يمنع الصفائح الدموية من التكتل، وهي عملية مسؤولة عن الصداع المتكرر.

كما أنه يقلل من الالتهاب ويساعدك على مكافحة الصداع النصفي بشكل عام.

4_ البطاطا الحلوة

البطاطا غنية بفيتامين ج وفيتامين ب 1 والبوتاسيوم، وتساعد في تخفيف الصداع النصفي.

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5_ البطيخ والجزر

تناول الأطعمة مثل البطيخ والجزر والخيار والكرفس، يساعد في تخفيف الآلام لأنها تمد الحسم بالماء وتخلصك من الجفاف وهو أحد العوامل الرئيسية للصداع.

6_ الكينوا واللفت

يساعد الكينوا واللفت أيضًا في الوقاية من الصداع النصفي.

تحتوي الكينوا على الريبوفلافين والمغنيسيوم والحديد، وهي مواد تحارب الصداع النصفي.

بينما يحتوي اللفت على أوميغا 3 وألياف، تجعل الجسم في حالة دفاع ضد الصداع النصفي.

7_ الزبادي

الريبوفلافينوهو جزء من فيتامين ب، وهي مواد موجودة في الزبادي واللبن، يعتبر أكثر المواد فعالية ضد الصداع النصفي.

8_ عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على كمية كبيرة من فيتامين سي، الذي يساعد في التخلص من الصداع النصفي.

9_ معجون القرفة

اطحن أعواد القرفة، ثم اخلطها بالماء، وافردها على جبهتك، سوف تحارب الصداع وتخلصك من الألم.