9 تغيرات تحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

التوقف عن تناول الملح أو تقليله، يعتبر أولى الخطوات التي يتبعها أصحاب النظام الغذائي الصحي، أو من يرغب في إنقاص وزنه.

وبالرغم من أهمية الملح في مذاق الطعام، إلا أن الإكثار منه يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

وعندما نتوقف عن تناول الملح، تحدث بعض التغيرات في الجسم، نستعرضها لكم وفقا لما أوضحه موقع "the list".

- انخفاض ضغط الدم

وفقًا للدكتور نيكولا دجوردفيتش استشاري التغذية الأمريكي؛ فتناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وعند التوقف عنه يبدأ الجسم في تنظيم نفسه.

- تعزيز عمل الكلى

تناول الكثير من الملح، يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ، ومشاكل معوية، لذلك التقليل منه يساعد في تنظيم عمل الكلى.

- تحسين شعورك بمذاق الطعام

الملح يغير كثيرا من نكهة الطعام الأصلية، لذلك التوقف عنه يساعدك على تحسين شعورك بمذاق الطعام بشكل أفضل.

- تشعر بالعطش أقل

الملح يزيد من شعورنا بالعطش، حيث تزيد حاجتنا للماء لموازنة مستويات الصوديوم في الجسم.

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- تقل إصابتك بالصداع

للملح تأثير مباشر على زيادة تعرضنا للصداع بشكل يومي، ولذلك التقليل من الكميات المتناولة من الملح يساعد في تقليل الإصابة بالصداع.

- تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الملح يزيد من ارتفاع ضغط الدم، وبحسب الدكتور أمين يحيى، طبيب القلب في معهد بيدمونت، فإن 54٪ من السكتات الدماغية و47 بالمائة من أمراض القلب تحدث بسبب ارتفاع ضغط الدم.

- تقل فرص الإصابة بسرطان المعدة

وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان، يعتبر سرطان المعدة خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم وثالث أكبر قاتل للمرضى.

واتباع نظام غذائي صحي للمعدة يقلل من فرص الإصابة بالمرض.

- فقدان الوزن

التوقف عن تناول الملح يساعد على فقدان الوزن، لأن الملح يسبب احتباس للماء في الجسم.

- تقليل خطر تلف العظام

تناول الكثير من الملح يتسبب في تلف العظام، خاصة للنساء بعد انقطاع الطمث.