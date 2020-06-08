هذا ما يفعله تناول تفاحة واحدة يوميا على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

للتفاح فوائد صحية متعددة، ووجد الباحثون أن الذين يتناولون تفاحة واحدة يوميا على الريق لديهم خطر أقل بالإصابة بالسكتة الدماغية، كونه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي قد تقلل من ذلك؛ فهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويوفر مجموعة من مضادات الأكسدة.

يحتوي التفاح أيضًا على حمض الماليك، وهو حمض فعال يساعد على تنظيم عمل الأمعاء والكبد ويشمل فوائد غذائية كثيرة للدماغ، وفق ما نقل موقعا "medicalnewstoday" و" emedihealth".

فضلًا عن الألياف التي تقلل نسبة الكوليسترول كما ينظم السكر في الدم، ويساعد في إدارة ضغط الدم، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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كما أن احتواء التفاح على الكيرسيتين، يساعد الخلايا العصبية على البقاء والاستمرار في العمل، أما فيتامين "ج" الموجود به، هو أحد مضادات الأكسدة الذي يلعب دورا مهما لصحة القلب، بالإضافة إلى أنه يعزز جهاز المناعة، ويساعد في الدفاع عن الجسم من الالتهابات والأمراض.

ويساعد البوتاسيوم على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي التفاح أيضًا على "البكتين والفينول البولي"، وهي مواد مضادة للأكسدة تمنع التأكسد الذي يؤدي لزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.