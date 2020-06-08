لوك صيفي لكيت ميدلتون يحبس الأنفاس في أحداث إطلالاتها "أونلاين"

أن تخطفي الأنظار من خلال تطبيق إلكتروني، هذه مهمة سهلة بالنسبة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون، التي تعرف جيداً إختيار الإطلالة المناسبة لكل مكان. وبما أن إجتماعاتها في الأخيرة تقتصر على تطبيق Zoom، فهي تنجح في كل مرة بالتألق بلوك أنيق، وللاحتفال بأسبوع المتطوعين، اتصل الأمير وليام وكيت بعدد من الأشخاص في المملكة المتحدة الذين قدموا بمد يد المساعدة للأعمال الخيرية خلال تفشي وباء Covid-19.

وقد تألقت كيت بإطلالة صيفية كلاسيكية مميّزة، ولن تختر هذه المرة فستاناً أو مجرّد توب، بل بدت أنيقة بقميص أبيض مزيّن بالتخريمات أو broderie anglaise من ماركة M.i.h Jeans.

مرّة جديدة، عادت كيت الى خزانتها لإعادة تدوير قطعة سبق أن إرتدتها في السابق، وتحديداً في العام 2019 أثناء زيارتها معرض تشيلسي للزهور وقد نسّقتها في تلك المناسبة مع سروال باللون البيج بقصة الأرجل الواسعة والخصر العالي، وأضافت إلى اللوك حزاماً بنياً.

وزينّت كيت التي قامت هذه المرة برفع ياقة القميص للوك عصريّ، اللوك بأقراط ذهبية ناعمة، وبدل إعتماد تسريحة شعرها المعتادة، قامت بربط شعرها على شكل ذيل حصان، فيما إعتمدت ماكياج عيون ناعم وشفاه بلون نيود حيادي.

إطلالة كيت يمكن ان تستوحي منها للحصول على إطلالة صيفية أنيقة، فالقميص الأبيض لا غنى عنه في الخزانة، سواء القميص الكلاسيكي أو المزيّن بالتخريمات كالذي إختارته ميدلتون. كما يعتبر سهل التنسيق إذ يمكن إكمال اللوك بسروال كلاسيكي كما فعلت كيت في إطلالتها السابقة، أو حتى مع سروال دينيم للوك كاجول، وكذلك يمكن تنسيقه مع تنورة ميدي.

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