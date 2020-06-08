"تجنبا للتسمم".. نصائح مهمة للحفاظ على سلامة الطعام خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - تنمو البكتيريا بشكل أسرع في الطقس الحار والرطب، ولسوء الحظ، لن تعرف دائماً متى يكون الطعام ملوثاً، فعادة ما يبدو مذاقها وشكلها طبيعيين، مما يعرضك أنت وعائلتك لخطر التسمم الغذائي.

لذا إليك مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة الأطعمة خلال الطهي في الصيف، بحسب موقع بيتر هيلث الإلكتروني:

اضبط منظم الحرارة

تأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أقل من 5 درجات مئوية والفريزر عند -15 درجة مئوية إلى -18 درجة مئوية. واحتفظ بالسلطات واللحوم طازجة وآمنة في المبرد أو الثلاجة عند 5 درجات مئوية أو أقل حتى موعد الطهي أو التقديم، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

أحضر الطعام إلى المنزل بسرعة

استخدم حاويات معزولة لحمل الأطعمة المبردة أو الساخنة إلى المنزل، وتجنب تركها لوقت طويل خارج الثلاجة.

احتفظ بالطعام الساخن ساخناً

إذا كنت لا ترغب في تبريد الطعام على الفور، احتفظ به ساخناً عند 60 درجة مئوية أو أكثر سخونة. أعد تسخين الأطعمة جيداً حتى درجة 75 درجة مئوية أو حتى تغلي.

لا تبرد الأطعمة الساخنة قبل وضعها في الثلاجة

ضع الطعام الساخن في الثلاجة أو الفريزر بمجرد توقف البخار عن التصاعد منها. قم بتبريده سريعاً أولاً عن طريق غمس الوعاء في الثلج أو حمام ماء بارد، ثم قسّم الطعام إلى حاويات أصغر حتى يبرد بسرعة أكبر في الثلاجة.

اللحوم النيئة والدجاج

احتفظ باللحوم النيئة والدجاج والمأكولات البحرية مبردة وبعيداً عن الطعام المطبوخ. فعندما تصل البكتيريا من اللحوم النيئة إلى الطعام المطبوخ، يمكن أن يؤدي هذا إلى التسمم الغذائي. احتفظ باللحوم النيئة أسفل الأطعمة الأخرى في الثلاجة ولا تدع عصائر اللحوم النيئة تتساقط على الأطعمة الأخرى.

ألواح التقطيع

استخدم ألواح تقطيع مختلفة للأطعمة النيئة والمطبوخة، أو اغسلها بعد كل استخدام، واغسل يديك جيدًا بعد لمس اللحم النيء.

إذابة الطعام المجمد جيداً

ما لم يتم تصنيع الطعام ليتم طهيه من المجمدة مباشرة (تحقق من تعليمات العبوة)، تأكد من إذابته تماماً قبل الطهي.

لا تملأ ثلاجتك

من المهم وجود مساحة كافية لتدوير الهواء داخل الثلاجة للتبريد الفعال، لذلك لا تملأها بكمية كبيرة من الأطعمة.

تخزين بقايا الطعام بأمان

قم بتخزين أية بقايا في الثلاجة وتناولها في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام. إذا كنت لا تخطط لتناولها خلال هذا الوقت قم بتجميدها على الفور.

اعرف متى تتخلص من الطعام

لا تأكل الطعام الذي تم تركه خارج الثلاجة لأكثر من أربع ساعات، وخاصة الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية والأرز المطبوخ والمعكرونة المطبوخة.

تجنب التعامل مع الأطعمة عندما تكون مريضاً

إذا كنت تعاني من الإسهال أو القيء أو التهاب الحلق مع الحمى أو اليرقان أو الأمراض الجلدية المعدية، تجنب التعامل مع الطعام وراجع الطبيب إذا استمرت الأعراض.

وفيما يلي مجموعة من القواعد الأساسية التي يجب اتباعها في المطبخ خلال عمليات الطهي:

غسل اليدين بين خطوات الطهي

من الضروري غسل اليدين بشكل جيد بين خطوات الطهي، مثلاً بعد التعامل مع اللحوم النيئة، وملامسة الأسطح الملوثة، وبعد ملامسة مفاتيح الكهرباء ومقابض الأبواب.

تعقيم أسطح العمل

عند إعداد وجبات الطعام، تأكد من أن ألواح التقطيع وجميع أسطح العمل قد تم تعقيمها بما فيه الكفاية أولاً، ويمكنك استخدام محلول تبييض محلي الصنع لتعقيم الأسطح قبل البدء في تحضير اللحوم والخضروات والفواكه التي سيتم استخدامها في إعداد وجبتك.

استخدم ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة والخضروات والمنتجات والأطعمة المطبوخة

يجب تخصيص لوح تقطيع للحوم النيئة وآخر للفواكه والخضروات ولوح لتقطيع الطعام المطبوخ أو المحضر، فهذا يقلل من التلوث المتبادل إلى الحد الأدنى، وسوف يؤدي إلى إعداد طعام آمن وصحي في مطبخك.

طهي الأطعمة إلى درجات حرارة آمنة

تحقق من درجة الحرارة الموصى بها لسلامة الطعام، وتأكد من طهي الأطعمة لدرجات حرارة آمنة، ويختلف ذلك بين أنواع اللحوم المختلفة وأنواع اللحوم والأطعمة الأخرى.

احتفظ بالأطعمة الساخنة ساخنة والباردة باردة

من المهم الحفاظ على الطعام في درجات حرارة صحيحة، ويجب حفظ الأطعمة الساخنة عند 60 درجة فهرنهايت أو أعلى والأطعمة الباردة عند 5 درجة أو أقل,