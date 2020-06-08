موديلات فساتين سهرة كتف واحد موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 12:50 مساءً - تربعت صيحة فساتين السهرة المصممة بكتف واحد One shoulder dresses على عرش الموضة العالمية حيث شهدت عروض الأزياء الجاهزة وأزياء الكوتور لموسم ربيع وصيف 2020 حضور لا يمكن تجاهله لهذا الستايل.





الجميلة جمعت لكِ أحدث التصاميم وتخبرك بعدة نصائح تساعدك في اختيار الموديل الذي يخفي عيوب جسمك.

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فساتين سهرة للقصيرات موضة 2020





PAMELLA ROLAND





شكلت الفساتين المحددة للقامة والتي تتسع تدريجيًا من أسفل الركبة أو ما تعرف بالـ Mermaid dresses جانب كبير من مجموعات صيف 2020، قدمت ماركة باميلا رولاند Pamella Roland فستان تميز بالطباعة الناعمة التي تتماهى مع لون الفستان الأساسي، فيما قدم المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab فستان أحمر محبوك بالتطريز اللامع بشكل عامودي، كما برزت موضة الفساتين القصيرة من الأمام حيث زينت اطلالات عارضات زياد نكد Ziad Nakad، كل هذه التصاميم تساهم في إظهار القامة بشكل أطول.



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فساتين سهرة تخفي عيوب القوام الكمثري





تبقى فساتين السهرة ذي التنانير المنفوشة محافظة على مكانتها ضمن إتجاهات صيف 2020، كل الموديلات المصممة بهذا الستايل يخدم اطلالات صاحبات القوام على شكل الكمثري لا سيما اذا كانت مزدانة بتطريز حول منطقة الصدر كما في الفستان الذي تألقت به عارضة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، كما نرشح لهن الفساتين ذات التنانير الواسعة بصفة عامة مثل الموديلات الموقعة من طوني ورد Tony Ward وماركيزا Marchesa.

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فساتين سهرة للنحيفات موضة الموسم





NAEEM KHAN



سكي بفساتين السهرة المغلفة بالطبعات والمزينة بالكشاكش كما في الموديل الذي مزج بين اللونين الأبيض والأزرق من مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji لتخفي نحافة الجسم، كما ننصحك بالفساتين المطرزة بالكامل من توقيع نعيم خان Naeem Khan ودينيس باسو Dennis Basso.







موديلات فساتين سهرة تخفي البطن البارز





وجهي خيارك نحو الفساتين المزينة بكسرات واسعة عند الخصر لتخفي بروز البطن، كما ستناسبك الفساتين عالية الخصر ذات التنانير الواسعة المنسدلة، شاهدي الموديلات التي جلبناها من مجموعات ماركيزا نوت Marchesa Notte وجورج حبيقة Georges Hobeika.

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