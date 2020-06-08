موديلات تنانير محجبات لصيف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 12:50 مساءً - تُعتبر التنانير بمختلف موديلاتها جزءًا أساسيًّا من إطلالات النساء في فصل الصيف، حيث توفِّر الراحة والأسلوب الشبابي المَرِحَ لإطلالتكِ، لذا جمعنا لكِ عدة موديلات محتشمة ومناسبة للمحجبات مع تنسيقاتها، فاستوحي من هذه الخيارات ما يناسب شخصيتك ومناسبتك.



التنانير المصمَّمة بنفشة خفيفة

تنانير بنقشات خفيفة



تُعتبر التنانير المزينة بنفشة بسيطة من الخيارات المثالية لفصل الصيف، لذا جمعنا لكِ عدة خيارات بهذا الموديل، منها تنورة بيليسيه زهرية مع بلوزة سوداء ناعمة، واخترنا لكِ تنورة زهرية واسعة يمكنك تنسيقها مع قميص جينز أو بلوزة بيضاء بموديل بسيط، أو يمكنك الظهور بتنورة بيليسيه باللون البيج مع بلوزة بيضاء وحجاب زهري، أو تنورة بيضاء مع بلوزة وحجاب باللون الأحمر، أو ارتداء تنورة بطبقات بأحد الألوان الحيادية مع حجاب وبلوزة باللونين الأبيض والأسود.

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خيارات التنانير المزينة بزهور

التنانير المزينة بزهور



لفصل الصيف، يمكنك اختيار تنانير مزينة بزهور، لمظهر مَرِحٍ وشبابي، كتنسيق تنورة زهرية ومزينة بزهور بيضاء مع بلوزة بيضاء ناعمة، أو التأنق بتنورة زهرية بيليسيه مزينة بزهور زرقاء وفوشيا مع قميص أبيض وحجاب زهري، كما يمكنك الظهور بتنورة زرقاء مزينة بزهور بيضاء مع بلوزة بيضاء وحجاب أزرق.

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