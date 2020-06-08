طريقة ارتداء المجوهرات من وحي الفنانة هند البحرينية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 12:50 مساءً - من المعروف عن النجمة هند البحرينية حبها للأقراط الماسية في إطلالاتها ومجوهرات، حيث نراها تنسق الأقراط الماسية المتوسطة الحجم مع فساتينها أو الصغيرة الحجم مع اطلالاتها اليومية.



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تتميز مجوهرات النجمة هند باعتمادها الكبير على الأقراط الماسية التي تكمل بها أناقة إطلالاتها Advertisements مجوهرات هند البحرينية



ومن الواضح ان النجمة هند البحرينية لها ذوق خاص ومميز في المجوهرات يجعلها بين نجمات الخليج الأكثر اناقة وأيقونات الموضة والجمال.



تابعي أجمل مجوهرات هند البحرينية من الأقراط الماسية. تابعي المزيد: من يطلق الشائعات على هند البحرينية؟

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