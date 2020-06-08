هكذا تختارين عطرك لتلفتي الأنظار في كل الأماكن والأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 12:50 مساءً - للعطور قواعد خاصة يجب أخذها بالاعتبار لتتمكن المرأة من اختيار عطرها الخاص بشكل متقن، لتنشر رائحتها أينما حلّت. وفي هذا المقال، نرصد لك كيفية اختيار نغمات العطور لتتمكني من لفت الأنظار في كل الأماكن والأوقات.



النغمات الأكثر إغراء بالنسبة الى الرجل



الـ Ylang Ylang

الـ Ylang Ylang



تتمتع هذه الزهرة برائحة مذهلة وآخاذة، وهي ستزيد فرصك الى حد كبير في جذب من تحبين وجعله يرغب في التقرب منك بشتى الطرق. لذلك، عند اختيارك العطور، فتشي عن تلك التي تتركز في تركيبتها على زهرة Ylang Ylang الصينية، التي ستجعل الرجل لن ينساك أبداً.

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الياسمين

الياسمين



تمثل رائحة هذه الزهرة بعذوبتها وجمالها، اللطف والرقة، وبالتالي ما إن تستخدميها ستعززين بذلك رغبة الرجل في أن يكون بقربك طوال الوقت. لذلك، اختاري العطور التي تعتمد في تركيبتها على زهرة الياسمين الفواحة، وهكذا ستصلين الى قلبك رجلك بأسهل طريقة ممكنة.



المسك

المسك



تعبر هذه الرائحة عن الأناقة والرقي والقوة. فعند اختيارك لها، ستعطين انطباعاً أمام الرجل عن مدى قوة شخصيتك وجرأتك وتميزك عن الآخرين. فإن كنت تفتشين عن طريقة سهلة تأسرين من خلالها قلب الرجل، فما عليك إلا اختيار العطور التي تتركز في تركيبتها على رائحة المسك.

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الأخشاب الناعمة

الأخشاب الناعمة



تعبر رائحة الأعشاب الناعمة عن الحنين والرغبة، وهي إحدى أفضل الروائح لإثارة رغبة الشريك وجعله يتمنى التقرب منك والبقاء الى جانبك. انطلاقاً من ذلك، إذا كنت من محبات روائح الأخشاب، اختاري العطور التي تعتمد في تركيبتها على رائحة الأخشاب الناعمة.



لكل مناسبة عطرها الخاص

لكل مناسبة عطرها الخاص



- إن كانت لديك مناسبة اجتماعية مهمة وتريدين أن تلفتي الانتباه إليك بأسهل الطرق، ليس عليك سوى اختيار عطر، يعتمد في تركيبته على رائحة الأزهار المنعشة، والأخشاب الناعمة، مع قليل من المسك. فهذه النغمات ستأسر بالتأكيد من ستلتقيهم، لما تشكل من مزيج عطري جذاب وأنيق.

- إن كنت ترغبين في عطر خفيف وفي الوقت نفسه يتميز برائحة مميزة وعطرة، اختاري العطور التي تتركز على نغمات الأعشاب البرية مع أزهار الخوخ والورد البري والإيريس. إذ إن هذه الروائح ستضيف إليك سحراً خاصاً سيشد الانتباه إليك أينما حللت.

- إن كنت ستحضرين مناسبة خاصة أو سهرة رومنسية، اختاري عطراً يمزج بين رائحة المسك والزهور والجلد، إضافة الى البرتقال والورد الأبيض. ستضفي هذه النغمات عليك أناقة وجاذبية لا تقاوم.

- إن أردت نشر عطرك في أرجاء المكان المتواجدة فيه، عليك اختيار عطر يمزج في تركيبته بين البرغموت وأوراق الشاي وروائح الأزهار والياسمين والأوركيديه. هذا المزيج الرائع من الروائح سيزيدك إثارة وجاذبية، وستتركين من خلاله انطباعاً آسراً لا يُنسى لدى الآخرين.

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