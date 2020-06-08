5 حالات جلدية قد ترتبط بأعراض الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأك أعراض شائعة عند الإصابة بفيروس كورونا، منها ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال المستمر، ولكن عدد من الدراسات ذكرت أنها لا تنتهي عند هذا الحد، إذ كشفت دراسة أجريت مؤخراً في إسبانيا عن وجود أمراض جلدية قد تترافق مع الإصابة بفيروس كورونا.

فيما يلي خمس حالات جلدية ترتبط بالإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية:

الانفجارات الحويصلية

تظهر على شكل بثور. تم العثور على هذه الحالة في الدراسة في 9% من الحالات، بعد الإصابة بالفيروس بعد 10 أيام. كما ظهرت الانفجارات الحويصلية عادة قبل الأعراض الأخرى وارتبطت بشدة متوسطة للمرض، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

الآفات الشروية

مناطق وردية أو بيضاء في الجلد تشبه طفح نبات القراص. عادة ما تتسبب آفات الشرى بحكة ويمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم. في بعض الحالات قد تنتشر أيضاً في راحة اليدين. ووجدت الدراسة أن 19% من حالات كورونا كانت مرتبطة بآفات شروية.

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الحطاطات البقعية

هي نوع من الطفح الجلدي الذي يطلق عليه اسم الطفح الحطاطي البقعي، ويظهر على شكل نتوءات حمراء صغيرة مسطحة ومرتفعة عن سطح الجلد، وظهر بين 47% من الحالات، وتم اكتشافه حول بصيلات الشعر.

التزرق الشبكي

وتنتج هذه الحالة عن ضعف الدورة الدموية في الأوعية الدموية بالجلد، مما يؤدي إلى إصابة المرضى ببقع حمراء أو زرقاء. ترتبط هذه الحالات بالمرضى من كبار السن المصابين بدرجة حادة من فيروس كورونا، وقد ارتبطت هذه الحالات بـ "مرض الانسداد الوعائي" وضعف تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم. لم يصب بها إلا 6% من الحالات.

حالة شرث

الشرث هو حالة تتسبب بتقرح أصابع القدمين أو اليدين، وتؤدي إلى الشعور بالحكة. كما أنها قد تظهر على الوجه والساقين أيضاً. وحددت الدراسة أعراضاً مشابهة لتقرح الأصابع لدى 19% من حالات كورونا.