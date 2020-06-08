إليك معنى رموز التحذير على المنظفات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هناك العديد من اللوائح الصارمة بشأن المواد المسموح باستخدامها في المنظفات ومواد الغسل، غير أن هناك بعض المنتجات تتضمن مكونات خطرة قد تتسبب في تهيج البشرة أو الجهاز التنفسي، ولكن من الأمور الجيدة للمستهلك أن هذه المواد يجب أن تكون مميزة بوضوح بواسطة رموز الخطر الحمراء.

غير أن الأمر ليس بهذه البساطة؛ نظرا لأن ليس كل منتج مميز بعلامة الخطر يعتبر خطرا في الاستخدام المعني، علاوة على أن الإرشادات لا تكون سهلة أو مفهومة في بعض الأحيان.

ما العلامات الموجودة؟

يعد رسم المثلث وبداخله علامة تعجب (!) أكثر الرموز التحذيرية شيوعا على المنظفات ومنتجات الغسل، وغالبا ما يحذر المرء من خطر تهيج البشرة والعينين. وأوضح بيرند جلاسل، من الرابطة الألمانية لصناعة المنظفات ومنتجات العناية بالجسم، أنه يمكن العثور على رموز تحذيرية مثل رمز الجمجمة والعظمتين، الذي يشير إلى السمية الحادة أو رمز اللهب فوق دائرة، والذي يشير إلى تأثير الحرائق.

ومع بعض المنتجات يمكن العثور على علامة تحذيرية تتضمن يد يتم عليها سكب شيء عليها، وعادة ما يظهر هذا الرمز مع منظفات المرحاض مثلا؛ نظرا لأن مثل هذه المنظفات تحتوي على مواد كاوية.

وعادة ما يتم الإشارة إلى المخاطر الشديدة بكلمة (خطر) والمخاطر الأقل خطورة بكلمة (تنبيه)، وتعتبر هذه الإرشادات جزءا من العلامات التحذيرية، ودائما ما تظهر الإشارة الأكثر خطورة على منتجات العناية والتنظيف.

ما المنتجات التي يتم عليها وضع الرموز التحذيرية؟

أوضح بيرند جلاسل أن العلامات التحذيرية تشير إلى المنتجات المركزة وليس إلى تركيز المنظفات أثناء الاستعمال، وغالبا ما يتم استعمال ملليمترات قليلة من مواد التنظيف على دلو من الماء، ولذلك فإن المواد الكاوية لا تكون خطرة أو كاوية في هذه الحالة.

ما الأمور الواجب مراعاتها عند الاستخدام؟

تنصح سوزانا فويلك، خبيرة المخاطر من حركة المنزل الآمن الألمانية، بضرورة ارتداء قفازات مطاطية عند استعمال المنتجات، التي تحتوي على مكونات كاوية، لتجنب ملامسة هذه المواد للبشرة.

غير أن بيرند جلاسل أشار إلى أن العلامات التحذيرية تكون مضللة في بعض الأحيان؛ حيث تظهر على منتجات غسل الملابس الصوفية والخفيفة على البشرة تحذيرات بشأن التأثيرات الكاوية، ولذلك فإنه المفيد للغاية قراءة النصوص المطبوعة بخط صغير وطريقة الاستعمال المدونة على عبوات التغليف.

كيفية التعامل عند استعمال المنظفات بطريقة خاطئة

أشارت مجموعة العمل الاتحادية "من أجل المزيد من أمان الأطفال" إلى أن الزجاجات الملونة، التي تحتوي على المنظفات تغري الأطفال بصفة خاصة، وقد يلعبون بها أو يرشون بها بعضهم البعض، وهو ما قد يؤدي إلى وصول المنظفات إلى العينين أو قد يشربونها في بعض الأحيان، وهنا يجب على الآباء التحلي بالهدوء من أجل طمأنة الطفل.

وفي حال تناول الطفل للمنظفات فيجب أن يشرب الكثير من الماء بدون حمض الكربونيك أو الشاي، ويمكن استعمال الفحم الطبي المتوافر في الصيدليات لربط السموم ومنع امتصاصها في الدم، وعند ملامسة المنظفات للعين فيجب شطفها بماء جار لمدة عشر دقائق على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الآباء الاتصال بمركز الطوارئ الخاص بالسموم أو مركز معلومات السموم واتباع تعليمات المختصين، وإذا تطلب الأمر استشارة الطبيب فيجب اصطحاب العبوة الأصلية للمنتج، الذي تم تناوله، كي يتمكن الأطباء من تحديد المواد السامة وتقييم المخاطر بشكل أفضل.

وفي حال ظهور أعراض تهدد الحياة مثل اضطرابات التنفس أو فقدان الوعي المفاجئ، فعندئذ يجب الاتصال بالطوارئ على الفور، وكثيرا ما تحدث حوادث بسبب المنظفات ومواد الغسل، ولكنها تكون بسيطة ولا ينجم عنها أضرار خطيرة.