ماذا تعرف عن التصلب المتعدد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت عيادة طب الأعصاب بمستشفى إيسن الجامعي إن التصلب المتعدد (Multiple sclerosis) هو مرض مناعي ذاتي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

وأوضحت العيادة أن التصلب المتعدد المعروف أيضا باسم التصلب اللويحي عبارة عن التهاب ينتج عن تلف الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ والحبل الشوكي.

ويُعطّل هذا التلف قدرة أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل، مما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض والعلامات المرضية، منها أعراض عضوية أو إدراكية عقلية وأحيانا نفسية.

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وتعد أسباب المرض غير معلومة على وجه الدقة، إلا أن العلماء يعتقدون أن آلية المرض قد تكون إما تلف في الجهاز المناعي أو فشل في الخلايا المصنعة للمايلين. وتشمل الأسباب المحتملة لهذا المرض عوامل وراثية وعوامل بيئية مثل العدوى.

وتتمثل أعراض التصلب المتعدد في فقدان الحس والتنميل وضعف العضلات والتقلص العضلي والمنعكسات الشديدة جدا وصعوبة الحركة وصعوبة التنسيق الحركي والتوازن واضطراب الكلام وصعوبة البلع ومشاكل النظر (كالتهاب العصب البصري وازدواج الرؤية) والآلام الحادة أو المزمنة ومشاكل المثانة والأمعاء.

ولا يمكن الشفاء من التصلب المتعدد، ولكن تهدف العلاجات المتوفرة إلى التأثير على جهاز المناعة وإعادته إلى مساره الوظيفي الطبيعي من أجل التخفيف من حدة المتاعب وتحسين جودة حياة المرضى.

ومن الشائع أيضا ظهور صعوبة في التفكير ومشاكل انفعالية مثل الاكتئاب أو المزاج المتقلب.