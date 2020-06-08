فستان مرصع بالفصوص البراقة.. إطلالة عروس حسن شاكوش في حفل خطوبتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

احتفل المطرب الشعبي حسن شاكوش، الأحد، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بفندق هيلتون بيراميدز جولف، واقتصر الحفل على عدد محدود جدا من الأفراد، لالتزام "شاكوش" بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من التزام شاكوش الصمت وعدم إعلانه حفل خطوبة، إلا أن الفنان عمر كمال، أكد في تصريح خاص لمصراوي، خبر الخطوبة، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى، كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من داخل الحفل. ونشر المصور عمر مادور صور الخطوبة عبر صفحته على "إنستجرام" معلقًا عليها: "عملها وخطب بنت الجيران".

واختارت العروس فستانا رصاصيا مزينا بالكامل بالتطريزات والفصوص البراقة، من خامة الدانتيل، بتصميم مناسب لفساتين الزفاف، واعتمدت قصة الصك المزود بإكستنشن بنفس نوع القماش، كما اختارت تسريحة الشعر المرفوع، والمزين بتاج بنفس لون الفستان.

وارتدى شاكوش قميصا باللون الأبيض مزينا بطبعة على شكل مربع باللون الأحمر، وبنطلونا أسود بخط أحمر من الأجناب، وانتعل حذاءً أسود، وحزامًا بنفس اللون.