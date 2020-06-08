هكذا تتخلصين من تجاعيد الذراع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تحرم تجاعيد الذراع الكثير من النساء من ارتداء الملابس الصيفية ذات الأكمام القصيرة أو بلا أكمام بسبب مظهرها السيء.

وللتخلص من تجاعيد الذراع تنصح خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر باستخدام بكرة "الديرما رولر"؛ حيث إنها تعمل على تنشيط بناء الكولاجين المسؤول عن مرون الجلد ومظهره المشدود. ولهذا الغرض يراعى استخدام الديرما رولر مرة واحدة يوميا قبل الخلود إلى النوم.

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وتعد الرياضة سلاحا فعالا لمحاربة تجاعيد الذراع؛ لذا ينبغي المواظبة على ممارسة رياضات مثل السباحة وتمارين تقوية العضلات.

وتسهم التغذية الغنية بفيتامين C في مواجهة التجاعيد؛ حيث يعمل الفيتامين على دعم مرونة البشرة ومظهرها المشدود. وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين C في الليمون والبرتقال واليوسفي والكيوي والبروكلي والسبانخ والفلفل الحلو، علما بأن الجرعة اليومية تتراوح بين 90 و100 ملليجرام.

وإذا لم تفلح هذه التدابير، فيمكن حينئذ اللجوء إلى العلاج بالليزر كسلاح أخير لشد الجلد والتخلص من التجاعيد؛ حيث يعمل الليزر على تنشيط بناء الكولاجين.