أسباب تدفعك لتناول زيت الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن زيت الزيتون يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يحمي من أمراض القلب ويساعد على إنقاص الوزن ويحل مشاكل الهضم.

وأوضحت الجمعية أن زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول. كما أنه غني بمادة "أوليوروبين"، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم تحمي من الأزمات القلبية.

وبفضل احتوائه على نسبة عالية من الفينولات والأحماض الدهنية غير المشبعة يعمل زيت الزيتون على تنشيط عملية حرق الدهون، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد زيت الزيتون بمثابة مادة تزليق طبيعية تساعد على نقل الطعام عبر الأمعاء الغليظة، ما يساعد على تنشيط عملية الهضم.

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