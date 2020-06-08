منها تناول فيتامين سي.. 5 معتقدات غذائية لن تحميك من عدوى كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يلجأ البعض إلى اتباع أنظمة معينة وتناول المكملات الغذائية بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في حين لم يثبت بعد عدم فاعلية تلك الطرق في التصدي للعدوى. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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