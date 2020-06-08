لمتبعي الصيام المتقطع.. 5 أخطاء تمنع من فقدان وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يعتمد الصيام المتقطع على تناول الطعام في أوقات محددة فقط خلال اليوم، وشرب كمية كبيرة من المياه، ومن ثم يساعد على فقدان الوزن وضبط مستوى السكر في الدم، لكن هناك بعض الأخطاء التي تمنع متبعيه من الاستمتاع بفوائده الصحية. لقراءة المزيد اضغط هنا،

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