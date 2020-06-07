المراحيض العامة مكان خصب لكورونا.. 6 طرق بسيطة للتحكم في المثانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عندما تكون المثانة نصف ممتلئة تقريبًا، ستبدأ بالفعل في الشعور بالحاجة للذهاب إلى الحمام، وقد يجعلك هذا في وضع غير مريح عندما لا يكون هناك وقت أو مكان متاح أو حتى تخشي الدخول إلى مرحاض عامة في ظل تفشي وباء كورونا، خصوصًا بعد أن ذكرت الدراسات أن الفيروس يعلق في الهواء لساعات طويلة في الأماكن سيئة التهوية، ومنها المراحيض.

ولحسن الحظ، هناك بعض الحيل لمساعدتك، حتى الوصول إلى المرحاض الآمن أو في الوقت المناسب وفق ما نقل موقع "برايت سايت" الأمريكي.

1. تمرير الغازات

يمكن أن يؤدي تراكم الغازات في الأمعاء إلى ضغط إضافي على المثانة، والتخفيف من هذا الضغط عن طريق تمرير الغاز قد يجعلك تشعر براحة أكبر ويسمح لك بالاحتفاظ بالبول لفترة أطول.

2. إعادة وضع جسمك

يمكن أن تساعدك طريقة وضع جسمك على شد العضلات حول المثانة وتجعلك تشعر بأن "الإمساك بها" أمر محتمل. لا ترتخ واجلس بشكل مستقيم لتخفيف بعض الضغط على المثانة، وقد يقلل هذا من الرغبة في التبول.

3. ابق دافئا

عندما تكون باردًا، سيتفاعل جسمك مع انخفاض درجة الحرارة. إحدى النتائج هي أنه سيتم إنتاج المزيد من البول، لذلك عندما يكون لديك بالفعل الرغبة في التبول، قم بتدفئة نفسك.

4. الاستلقاء.

وفقًا لهذه الدراسة، ينخفض الضغط على المثانة تدريجيًا عند الاستلقاء مقارنةً بالوضع الرأسي. عند الوقوف، ستستخدم عضلات بطنك لتثبيت وضعية جسمك وسيضغط وزن البول أيضًا على المثانة.

5. حاول ألا تضحك.

عندما تضحك جيدًا، ستتوتر عضلاتك الأساسية، مما يضغط على المثانة. ومع ذلك، فإن العضلة العاصرة التي تغلق مجرى البول لمنع التسرب، تسترخي مع هذا الضغط المتزايد وذلك عند حدوث التبول. لذا من الأفضل أن تحاول تجنب الضحك عندما يكون لديك الرغبة في التبول.

6. فكر في الإلهاء.

عندما تكون المثانة نصف ممتلئة إلى حد ما، فإن الأعصاب في المثانة ستخبر الدماغ أن الوقت قد حان للذهاب. قد تكون هذه الحاجة إلى التبول أقل إلحاحًا مما تشعر به، لذلك قد يشتت الإلهاء عن الرغبة في التبول لفترة من الوقت. لذا حاول التفكير في شيء آخر أو مرر عبر هاتفك قليلاً وسترى أن الشعور يزول.