هل القرنفل فعال في محاربة أعراض فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يحتوي القرنفل على العديد من الفوائد الصحية، على رأسها تسكين الألم والتصدي للعدوى، ما دفع البعض إلى استخدامه في علاج والوقاية من أعراض فيروس كورونا، في حين يمكن أن يؤدي إلى التعرض لبعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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