5 بدائل صحية لاستبدال مشروبات مفيدة بالمياه الغازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

تعد المشروبات السكرية هي المصدر الرئيسي لاكتساب السعرات الحرارية، والتي تسبب السمنة وأمراض السكري على المدى البعيد، وفقًا لما ذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد.

ذكر موقع "well good"، أن تناول كوب من المياه الغازية يعادل من 7 إلى 10 ملاعق صغيرة من السكر.

كما أجرت جمعية السكري الأمريكية دراسة عام 2010، ذكرت أن شرب كوب او اثنين من المياه الغازية في اليوم يساهم بنسبة 26% بالإصابة بمرض السكري.

وأكدت دراسة أخرى أن نحو ما يقرب من 90 ألف امرأة شربوا أكثر من مشروبين يحتوي كل منهم على سكر مضاف، تعرضوا بنسبة 40% بنوبة قلبية أو الموت. ويمكنك اختيار بدائل صحية للتخلص من شرب المياه الغازية مثل:

- القهوة:

شرب القهوة باعتدال بديل صحي للمياه الغازية، حيث يقلل من نسبة إصابة الشخص بالسرطان ويحمي من تلف الحمض النووي، ويساعد على زيادة الانتباه والتركيز لأنه يعمل كمنشط خفيف للجهاز العصبي.

- ديتوكس:

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شرب الديتوكس أو المياه المخلوطة بالفواكه يعتبر بديلا صحيا بنسبة كبيرة بدلًا من المياه الغازية، ويسهل تجهيزه، كما يجعل الجسم رطبًا لفترة طويلة، ومن أفضل الأطعمة التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص هو خلط المياه بـ"الليمون – التوت – النعناع".

- المياه المنكهة:

من أفضل البدائل التي يوصي بها الأطباء للتخلص من شرب البيبسي هي المياه المنكهة بالليمون أو التوت وغيرها من النكهات التي تحتوي على السكر بكميات قليلة.

- الشاي المثلج:

الشاي المثلج غير المحلى هو بديل منعش للمياه الغازية، حيث إنه يحتوي على كافيين بنسبة قليلة وليس له أضرار على جسم الإنسان إذا تم تناوله بكميات معتدلة.

الشاي الساخن:

إذا كنت لا تفضل شرب الشاي المثلج تناول الساخن، حيث هناك العديد من الأنواع المختلفة للاختيار بينهما؛ فهناك الشاي الأحمر والأخضر والبابونج، وله فوائد صحية متعددة مثل تقوية المناعة وتحسين عملية الهضم.

كما ينصح خبراء التغذية عند البدء في الابتعاد عن شرب الصودا بالتقليل تدريجيًا، واستبدالها بمشروب مفيد خالي من السعرات الحرارية.