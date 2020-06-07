احذر.. 5 علامات تدل على وجود بق الفراش في منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

على الرغم من أن بق الفراش لا ينقل أي أمراض معدية، إلا أنه يمكن أن يكون مصدر إزعاج ويسبب بعض المشاكل الصحية من ردود الفعل الجسدية، مثل الطفح الجلدي أو الحساسية، إلى الآثار النفسية، مثل القلق والتوتر والأرق، هذه الأسباب أكثر من كافية لجعل البق غير مرحب به في منزلك.

وأورد موقع" brightside" الأمريكي، 5 علامات تدل على وجود بق الفراش في منزلك:

1- حكة بقع حمراء:

إذا كنت تعاني من تهيج الجلد أو إذا لاحظت حكة حمراء صغيرة على وجهك أو ذراعيك أو ساقيك أو صدرك أو ظهرك، فهذه علامة على وجود بق الفراش، تلك هي اللدغات التي يمكن أن تلتهب لاحقا، وقد يؤدي خدشها إلى النزيف والعدوى.

للتأكد من وجود بق الفراش وليس أي نوع آخر من الحشرات، انظر إلى نمط اللدغات، غالبا ما تحدث في مجموعات وصفوف مستقيمة وخطوط متعرجة، ومع ذلك، قد لا يكون لدى بعض الأشخاص أي رد فعل جسدي لبق الفراش، لذلك لن يكون لديهم بقع حمراء أو حكة.

2- الدم أو بقع الصدأ:

تحقق من وجود بقع حمراء على سريرك أو ملابسك، إذا قمت بسحق حشرة فسوف تترك بقعة دم، قد تجد أيضا بقع بلون صدئ، تلك هي براز بق الفراش.

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يمكن التعرف على بق الفراش في السرير ووراء قطع الأثاث وإطارات الصور ومفاتيح الإضاءة وورق الحائط، حيث تختفي الحشرات في هذه الأماكن وتترك فضلاتها.

3- رائحة عفن:

بق الفراش يحتوي على غدد ذات رائحة تطلق الفيرومونات وهي مادة كيميائية تفرزها أنواع كثيرة من الحيوانات لتتواصل مع الكائنات الأخرى من نوعها، وإذا كان هناك الكثير منها، يمكن أن تكون الرائحة قوية جدا وغير سارة.

4- قشور بق الفراش:

بق الفراش يزيح جلده عندما يكبر، لذا ابحث عن قشور فاتحة اللون على شكل حشرة، من خلال فحص وسادات السرير، والمرتبة والكراسي وبين الوسائد، تأكد أيضا من فحص أدراجك وملابسك.

5- بقع بيضاء على الأثاث:

إذا رأيت بقعا بيضاء على أثاثك، فقد تكون هذه بيض بق الفراش أو قشور البيض، وهي تشبه حبات الأرز، ولها لون شفاف أو أبيض يكون لامعا في بعض الأحيان.

من الممكن رؤيتها بالعين المجردة، ولكن من المؤكد أنه سيكون من الأفضل فحص غرفتك باستخدام مصباح يدوي، حيث يتم وضع هذا البيض في كثير من الأحيان بين المراتب والأثاث.