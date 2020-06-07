هل تفعل شيئا منها؟.. 5 أخطاء شائعة عند تعقيم المشتريات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: يعد تعقيم المشتريات، سواء المنتجات المعلبة أو الفواكه والخضروات، من السبل المتبعة لدى الكثيرين للوقاية من التعرض لعدوى كوفيد - 19، بينما تؤدي بعض الأخطاء التي يتم ارتكابها أثناء تطهير تلك المشتريات إلى عدم الحصول على الهدف المطلوب. لمزيد من التفاصيل

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