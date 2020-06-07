تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أفكار مهمة

مهنياً: اسبوع مناسب لتبادل الافكار والتفاوض والنقاشات المهمة مع الاخرين اسبوع يحمل احداث كثيرة جيدة ترافقك اهمها وصول القمر الى برجك في عطلة الاسبوع لكن سوف تعيش يوم السبت مع وجود القمر في القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء بعض التقلبات حاذر الانتفاضات والغضب فالاضواء مسلطة على تحركاتك فتكون مضطراً لإتخاذ قرار مهني صعب حاذر من المفاجآت المربكة فالوضع دقيق جدا. تبتسم لك التاثيرات الفلكية ويدعمك الحظ من جديد وتتعزز شعبيتك مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين ليفتح امامك ابواب الحظ الواسعة وتستفيد من تاثيرات ايجابية لكي توسع مجالات عملك واتصالاتك تكثر التحركات والاتصالات التي تصب كلها في مصلحتك فتبدو لك الحياة سهلة ومرحة ومتعاونة معك وسهلة تعود وتتازم الاوضاع مع وصول القمر يومي الثلاثاء والاربعاء الى برج الدلو ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتكون فترة ترقب اكتفي بالاعمال الروتينية ابتعد عن التسرع والامور الجديدة وانتبه من التباسات والتراجع والاعطال قد يدفعك هذا الامر الى الإنزواء والانطواء او ربما الوقوع في بحيرة من اللامبالاة والاخفاق ومن الأفضل عدم الاتكال على الحظ والصدفة، فقد يخيب املك تعود وتختم الاسبوع بطريقة كاملة ومتكاملة مع وصول القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة فتكون تأثيراته جيدة جدا وتستعيد قدرتك على إدارة شؤونك كما تتلقى عرضاً مغرياً أو اقتراحاً لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع المهمة اسبو جيد حدد اولوياتك حتى لا تضيع في المشاريع الكثيرة والغير مضمونة.

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عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتراجع في موقع غير مناسب مع برجك لذلك حافظ على اسرارك وتجنب كل الخلافات والتشنجات ولا توجه انتقاداً او ملاحظة سلبية ولا تباشر بتصرف غير مدروس خاصة في ما يتعلق بالشؤون العائلية والتعامل مع الاولاد للعازب قد تعاني العلاقة الجديدة من سوء تفاهم وكذلك العلاقة الغير مستقرة كما قد تحصل القطيعة لدى غياب الثقة والنوايا الصادقة.

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