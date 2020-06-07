تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران خيارات مهمة

مهنياً: اسبوع الخيارات المهمة حضر نفسك لتغييرات جذرية واساسية مع تناغم الكواكب من برج الجوزاء الهوائي الصديق اسبوع جيد ونشيط تعيش حالة خاصة تشير الى احداث مهمة لا تنتسى وإمكانيات حاسمة ومختلفة كما يدعوك الفلك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق مهنية جديدة مع وجود القمر في برج القوس يوم السبت ستجري الرياح بسرعة وكأن الحياة تناديك للتحرك والخروج الى الضؤ لكن انتبه ولا تلعب دور البطولة كن هادىء وابتعد عن المغامرات ولا للمجازفة مع انتقال القمر الى الجدي يومي الاحد الاثنين الذي يجعل المناخ العام ضاغطا مليئا بالتباسات فتتداخل الامور ببعضها لا تغامر ايام ضعيفة ايان تأخرك جدا وتتطلب منك السعي لتقريب وجهات النظر والانتباه الى صحتك وسلامتك كما سيكون بانتظارك عراقيل على كل الجبهات فتتحداك المعاكسات الفلكية فقد تفقد السيطرة على الامور وتشعر انك مرهون للاخرين النصيحة هي في التروي والابتعاد عن المجازفات تعود الامور وتتحسن يومي الثلاثاء والاربعاء مع وصول القمر الى برجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يعزز الطاقةٍ القويّة في داخلك ويدفعك تحو التقدّم والازدهار فترة جيدة تتسلح فيها بحماسة واشراق فتتحمل المسؤولية بجدارة.تختم الاسبوع يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى الحوت الى بيت المال بيت الصحة والعمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتحصل على ترقية او مكافأة او اعتراف بقدرتك وقد تحقق ربحا ماليا ومعنويا.

عاطفياً: تعيش أسبوع جيد تحت تاثير الزهرة من برج الجوزاء الصديق الذي يسمح بتعزيز علاقة مستقرّة وستملك الجرأة لاتّخاذ خطوات جريئة للعازب ستناقش مسألة زواج او تباشر بالتحضير له فهذه الفترة ستكون ملهمة تدفعك لتحليل وضعك بهدوء وبالتالي فقد تتّخذ بعض الخطوات الجريئة لتحسين وضعك الشخصي.

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