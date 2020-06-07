تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أحداث مهمة

مهنياً: انطلاقة اسبوع مهم وواعد يحمل اليك المكاسب ويعدك باوقات اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة بداية مع يوم السبت مع وجود القمر في القوس الذي يشكل مربعا مع المس من الجوزاء فتشعر بحماسة كبيرة نشاط ودعم ان كل المعطيات المتوفرة ممتازة تدافع عن مصالحك بجرأة وتتلقى جواباً او نتيجة لتساؤلاتك تتبدل المعطيات مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين اي الى مواجهة مع برجك فتكون تأثيراته صعبة ومتقلبة ما يجعلك تعيش مرحلة شديدة التوتر تنذر بالمتاعب والضغوط والانزعاج والمزاجية كن حذرا انها ايام معقدة وفاشلة وقد تحمل المتاعب والمشاكل انتبه ان النفسية السلبية تجذب السلبيات ولا تعتمد اسلوبا ارتجاليا وكن مستعدا لمسائل عائلية او شخصية طارئة حافظ على هدوءك كي لا تؤثر على نوعية عملك ونوعية حياتك . سوف يتبدل المشهد الفلكي لمصلحتك يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي بين القمر من الدلو والشمس من الجوزاء الذي يعطيك القدرة على التفاعل مع الاخرين بطريقة جيدة جدا ويقدم لك المساعدات والتعاطف تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ، تنتصر على خصمك كما يدعم القمر خطواتك وجهودك التي ستأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة تعود فتتأزم الامور مع انتقال القمر يومي الخميس الجمعة الى برج الحوت ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتعيش عطلة اسبوع ضاغطة لا يوجد فيها لا طاقة ولا حيوية ابتعد عن الخلافات والتحديات واكتفي بالامور الروتينية ولا تدخل في امور صعبة اسبوع لا بأس به كن موضوعي ولطيف كي تتخطى الازمات.

عاطفياً: أسبوع رومانسيّ عاطفي تحت مباركة كوكب الحب من برج الجوزاء قد تعرف لقاء جميلا جدا فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب. للعازب يتحدّث الفلك عن ارتياح وعن تقدّم في مساعي التودّد والمصالحة ستأخذك الجرأة لتقديم البراهين عن حبّك وحرصك وستفرح عندما تجد تبادلا للحبّ وللعواطف.

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