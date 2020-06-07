هذا ما يحدث لجسمك عندما تتوقفين عن ارتداء حمالة الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعتبر حمالة الصدر جزء لا يتجزأ من ملابس النساء اليومية، ولها أشكال متعددة بحسب شكل الملابس الخارجية، ومؤخرًا انتشر اتجاه يسعى للاستغناء عنها وارتداء الملابس بحرية أكبر دون الشعور بأي تقييد.

وغير هذا، أعطى الحجز المنزلي فرصة للكثيرات للاستغناء عنها، طالما لم يخرجن من المنزل، ومن هنا نستعرض لكم ماذا يحدث للجلد عند التوقف عن ارتداء حمالة الصدر، وفقًا لما أوضحه موقع "thelist".

ورغم الفوائد التي قد تعود على المرأة بعد التخلي عن حمالة الصدر في أغلب الأوقات باليوم، لكن يجب الالتزام بها أثناء ممارسة التمارين الرياضية حتى لا يحدث تلف لأنسجة الثدي.

- لن يتغير شكل الثدي

تعتقد الكثير من النساء، أن التوقف عن ارتداء الحمالة، يعرض الثديين إلى الترهل وتغيير شكلهما، لكن هذا على عكس الحقيقة، لن يحدث أي تأثير.

وفي دراسة، حلّل خبير العلوم الرياضية جان دينيس رويلون، التغيرات لمئات من النساء على مدى 15 عامًا ووجد أن من لم ترتدي حمالات الصدر لديهن حلمات أعلى ووضع أفضل من أولئك الذين ارتدوها اليومي.

وعن تغير شكل الثدي، قال الدكتور دان ميلز من الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل إن الثديين "ينهاران بشكل طبيعي مع التقدم في العمر"، وأوضح أن "حمالة الصدر سترفع ثدييك لتمنحك الشكل والمظهر الذي تريدينه، لكنها لا تمنع الترهل".

- النوم بشكل أفضل

التخلص من الحمالة أثناء النوم يمنحك شعورًا أكبر بالراحة ما يجعلك تنامين بشكل أفضل.

- تعزيز الدورة الدموية

التقليل من أوقات ارتداء حمالات الصدر، يساعد على تنظيم الدورة الدموية في خلايا الجسم بشكل أفضل؛ فحمالة الصدر الضيقة للغاية يمكن أن تقلل من حركة الدم الطبيعية إلى عضلات الظهر والصدر، ما قد يؤدي لانخفاض في تدفق الدم وألم في عضلات الظهر".

- الشعور بالاسترخاء

التوقف عن ارتداء حمالة الصدر، تعطي شعورًا بمزيد من الراحة والاسترخاء، بعدما يتخلص الجلد من ضغط الحمالة.

- قد تشعرين بألم في الضهر

عقب التوقف عن ارتداء حمالة الصدر، قد تشعرين بألم في الظهر، بسبب وزن الثدي الذي يبدأ ظهرك في تحمله، ولكن بمرور الوقت سوف يختفي الألم.

- تلف الأنسجة وقت ممارسة الرياضة

رغم الفوائد التي تحصلين عليها عند التخلي عن حمالة الصدر، لكن يجب الالتزام بارتدائها أثناء ممارسة الرياضة، حتى لا تتسبب في تلف الأنسجة.

- تحسين الجلد

التوقف عن ارتداء حمالات الصدر، قد يحسن من الجلد في منطقة الصدر والظهر، لأن الحمالات تزيد من التعرق ما يؤذي الجلد وقد يؤدي إلى حكة واحمرار.

- التنفس بشكل أفضل

أغلب النساء ترتدين الحمالات الخاطئة وغير المناسبة للجمسه، ما يؤدي إلى مشاكل في التنفس.

- لا يوجد دليل على إصابتك بالسرطان

يعتقد البعض أن حمالات الصدر تؤذي النساء وتسبب في إصابتهن بمرض سرطان الثدي، لكن حتى الآن لا يوجد دليل على ذلك

- قد تعاني من صداع

التوقف عن ارتداء الحمالة، قد يسبب لك صداعا خفيفا، بسبب الضغط على عضلات الظهر والرقبة، ولكن الألم سيختفي مع الوقت.

- قد تشعرين بألم في الصدر أكبر خلال الدورة الشهرية

إذا كنتي تعانين من متلازمة ما قبل الحيض وتشعرين بألم، فقد تشعرين بالألم في الصدر عند التخلي عن حمالة الصدر قبل الحيض.