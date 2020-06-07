من البطاطس للكيكة.. كيف تطبخين الطعام بالميكروويف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اشتهر الميكروويف بقدرته على تسخين الطعام في دقائق معدودة، فأصبح في كثير من الأحيان بديلًا للبوتاجاز خاصة في الأكلات التي يصعب تسخينها على النار مباشرة.

إلا أنه يمكن أيضًا طهي بعض الأطعمة في الميكروويف مباشرة وليس فقط تسخينها، ما يوفر عليكم الوقت، ووجبات سريعة التحضير.

نستعرض لكم عدد من هذه الوجبات بحسب ما أوضح موقع "cnbc".

1- مكرونة بالجبن

المكونات

مكرونة

كوب ماء

حليب

ملح وفلفل حسب الذوق

جبن شيدر مبشور

نمزج المعكرونة والماء والملح في كوب مناسب للميكروويف، لمدة 2 إلى 3 دقائق، ثم نضيف الحليب والجبن والملح والفلفل ثم نقلب جيدًا لمدة 30 ثانية أو حتى النضج تمامًا.

2- عجة البيض باللحم

المكونات

2 بيضة

فلفل رومي مقطع إلى مكعبات

شرائح لحم محمرة مقعطة لمكعبات

سبانخ طازجة

ملح وفلفل حسب الحاجة

نمزج المكونات مع بعضها ثم نضعها في كوب مناسب للميكروويف

3- بطاطس بالجبن

بطاطس

زيت

ملح

الطريقة

نغسل البطاطس جيدًا بالماء، لإزالة أي أتربة، قم نغرس البطاطس بالشوكة للسماح بالبخار يخرج من داخلها حتى لا تنفجر في المكيروويف، ثم ندهن البطاطس بالزيت والملح.

تدخل الميكروويف لمدة 5 دقائق، ثم نقلبها على الجانب الآخر حتى يكتمل سواها، بعد ذلك نفتحها بالسكين ونضع الجبن المبشور أو الكريمة أو قطع اللحم المستوي بحسب الرغبة، ثم تدخل الميكروويف مرة أخرى لثوان حتى تذوب الجبن.

4- الكيك

المكونات

4 ملاعق دقيق

4 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة كاكاو بدرة

1 بيضة متوسطة

3 ملاعق كبيرة حليب

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

فانيليا

شوكولاتة أو مكسرات بحسب الرغبة

نخلط المكونات مع بعضها، ثم نقسمها على الأكواب، بحيث يمتليءكل كوب إلى النصف، ثم ندخلها إلى المكيروويف حتى النضج

5- أرز بالخضار

أرز

مرق دجاج

خضراواتبحسب الرغبة

اخلطي الأرز مع الماء والخضراوات وأدخليهم إلى المكيروييفبدون أن تغطي الحلة لمدة 10 دقائق، بعد ذلك قلبي الأرز وادخليه مرة أخرى للميكروويف حتى النضج.