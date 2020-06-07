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أحمر الشفاه المات الأنسب للكمامة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 07:04 مساءً - على ما يبدو أننا سنمضي هذا العام مع وضع الكمامة للوقاية ، لهذا ولمحبات المكياج عليك أن تنتبهي على طريقة وضعه واي مستحضرات يحب أن تختاري. كي تتجنبي اتساخ الكمامة وسيلان المكياج. لهذا تبقى النصيحة الأهم هي باستخدام أحمر الشفاه المات وهذه مجموعة مميزة من أحدث الألوان .

أحمر شفاه" ماتموازيل بلاش مات ليبستيك من فنتي بيوتي" Fenty Beauty Mattemoiselle Plush Matte Lipstick

Fenty Beauty Mattemoiselle Plush Matte Lipstick
Fenty Beauty Mattemoiselle Plush Matte Lipstick



أحمر شفاه" مات ريفوليونش ليبستيك أن سيكسي سينا من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Sexy Sienna

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Sexy Sienna
Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Sexy Sienna


أحمر شفاه" فافيت مات ليبستيك من نارس" Nars Velvet Matte Lipstick

Nars Velvet Matte Lipstick
Nars Velvet Matte Lipstick



أحمر شفاه" روج مات من ديور" Dior Rouge Matte

Dior Rouge Matte
Dior Rouge Matte



أحمر شفاه" ليبستيك أن دستي روز أناستازيا بفرلي هيلز" Anastasia Beverly Hills Lipstick In Dusty Rose

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Anastasia Beverly Hills Lipstick In Dusty Rose
Anastasia Beverly Hills Lipstick In Dusty Rose



أحمر شفاه" بريتي بليز من ماك" Mac Pretty Please

Mac Pretty Please
Mac Pretty Please


أحمر شفاه" ساتن مات ليب من توم فورد" Tom Ford Satin Matte Lip

Tom Ford Satin Matte Lip
Tom Ford Satin Matte Lip


أحمر شفاه" مات ليبستيك من هدى بيوتي" Huda Beauty Matte Lipstick

Huda Beauty Matte Lipstick
Huda Beauty Matte Lipstick

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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