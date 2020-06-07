أحمر الشفاه المات الأنسب للكمامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 07:04 مساءً - على ما يبدو أننا سنمضي هذا العام مع وضع الكمامة للوقاية ، لهذا ولمحبات المكياج عليك أن تنتبهي على طريقة وضعه واي مستحضرات يحب أن تختاري. كي تتجنبي اتساخ الكمامة وسيلان المكياج. لهذا تبقى النصيحة الأهم هي باستخدام أحمر الشفاه المات وهذه مجموعة مميزة من أحدث الألوان .



أحمر شفاه" ماتموازيل بلاش مات ليبستيك من فنتي بيوتي" Fenty Beauty Mattemoiselle Plush Matte Lipstick Fenty Beauty Mattemoiselle Plush Matte Lipstick



أحمر شفاه" مات ريفوليونش ليبستيك أن سيكسي سينا من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Sexy Sienna Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Sexy Sienna

أحمر شفاه" فافيت مات ليبستيك من نارس" Nars Velvet Matte Lipstick Nars Velvet Matte Lipstick



أحمر شفاه" روج مات من ديور" Dior Rouge Matte Dior Rouge Matte



أحمر شفاه" ليبستيك أن دستي روز أناستازيا بفرلي هيلز" Anastasia Beverly Hills Lipstick In Dusty Rose Advertisements Anastasia Beverly Hills Lipstick In Dusty Rose



أحمر شفاه" بريتي بليز من ماك" Mac Pretty Please Mac Pretty Please

أحمر شفاه" ساتن مات ليب من توم فورد" Tom Ford Satin Matte Lip Tom Ford Satin Matte Lip

أحمر شفاه" مات ليبستيك من هدى بيوتي" Huda Beauty Matte Lipstick Huda Beauty Matte Lipstick تابعي المزيد: مستحضرات تجميل أطلقتها النجمات تستحق التجربة

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