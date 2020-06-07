ماسك أحماض الفواكه



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 07:04 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة، تتعرض البشرة للعديد من المشكلات الصحية، مثل الالتهابات، ظهور البثور السوداء أو البيضاء، جفاف الجلد، ما يجعل التقشير بأحماض الفواكه، أحد العلاجات المهمة في فصل الصيف.



أحماض الفواكه

أحماض الفواكه



حمض الفاكهة هو نوع من حمض ألفا هيدروكسي ، أو AHA. عند تطبيقها موضعياً ، يكون لأحماض الفاكهة تأثير مجدد على الجلد. تم العثور عليها بتركيزات مختلفة في عدد من علاجات حب الشباب والشيخوخة، بما في ذلك تقشير الوجه دون وصفة طبية.



تستمد أحماض الفاكهة بشكل طبيعي من مجموعة متنوعة من المصادر في قشور الوجه تشمل حمض الماليك من التفاح والكمثرى، وحامض الستريك من البرتقال والليمون، وحمض الطرطريك من العنب.

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فوائد أحماض الفواكه للوجه

فوائد أحماض الفواكه للوجه



يغذي البشرة ويزودها بالعناصر الأساسية.

يخلص البشرة من خلايا الجلد الميتة ويعزز عملية تجديد الخلايا.

يخلص البشرة من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية والكلف والنمش ويوحد لونها.

علاج الرؤوس السوداء، وحب الشباب ويخفف حدة الآثار الناتجة عنه.

يلائم أصحاب البشرة الحساسة.



طريقة عمل ماسك بأحماض الفواكه

طريقة عمل ماسك بأحماض الفواكه



- تنظيف البشرة جيدًا بالمياه.

- يتم مزج كمية متساوية من حمض التفاح وحمض الليمون وحمض العنب، وعمل قناع يطبق على البشرة مدة لا تزيد على خمس دقائق.



- قد تتعرض البشرة للاحمرار بدرجة كبيرة، لذلك يجب تبريد البشرة بماء الورد، ثم يمرر عليها قطعاً من الثلج لغلق المسامات وشد البشرة.



*ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة العلاج واستخدام كريم واقٍ من أشعة الشمس وكريم مرطب بشكل منتظم، وشرب الماء بكميات كافية لا تقل عن ثمانية أكواب يومياً.

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