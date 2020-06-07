فساتين سهرة محتشمة باللون الازرق لموسم الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 07:04 مساءً - لطالما كان اللون الازرق لوناً راقياً وتعشقه السيدات خصوصاً خلال فصل الصيف.كما يعتبر اللون الأزرق من الألوان الجذابة لحضور العديد من المناسبات.
اخترنا لكِ أجمل فساتين محتشمة باللون الأزرق، فاختاري منها ما يناسبك.
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فساتين منقوشة
برزت العديد من الفساتين الأنيقة والعصرية المنقوشة باللون الأزرق والتي تناسب الإطلالات اليومية.
قدمت ماركة A.P.C. فستان أزرق بقصّة عمودية المزينة بنقشات وطبعات، وهو بطول متوسط ومزين بأزرار من الأمام.
كما قدمت ماركة Christian Wijnants فستان محتشم باللون الأزرق ومزين بنقشات وطبعات باللون الأبيض.
فساتين بتقليمات
وبصيحة التقليمات الرائجة، قدمت ماركة Marc Cain فستان أزرق بتقليمات الأبيض وبتصميم عصري مع رابطة حول الخصر.
كما قدمت ماركة Son Jung فستان بتقليمات الأزرق مع الفضي، وهي بقبّة V مع أكمام طويلة واسعة.
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وأحببنا فستان زهير مراد الأزرق بالتقليمات وبصيحة الكاب، وهو مثالي للمناسبات والسهرات.
فساتين شيفون
من الصيحات الرائجة لإطلالة عصرية ناعمة هي الفساتين بالأقمشة الشفافة.
قدمت ماركة Costarellos فستان شفاف بصيحة الكشكش وبأكمام متوسطة الطول مع تنورة واسعة.
كما قدم المصمم ايلي صعب Elie Saab فساتين بأقمشة شفافة بتصاميم محتشمة وعصرية مثل الفستان بصيحة الكاب والفستان المزين بحزام حول الخصر.
فساتين للمساء
برزت العديد من الفساتين الأنيقة باللون الأزرق والتي تناسب إطلالات المساء.
قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti فساتين باللون الأزرق بلمسات برّاقة وتصاميم محتشمة.
وقدمت ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera فساتين محتشمة باللون الأزرق مثل الفستان الذي يجمع بين الأبيض والأزرق مع حزام الخصر، والفستان الأزرق الواسع بالأكمام الطويلة والقبّة المرتفعة.
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