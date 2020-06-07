فساتين محجبات كاجوال للمراهقات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 07:04 مساءً - تواجه المحجباتُ المراهقات العديدَ من العقبات في سبيل العثور على الإطلالة الأفضل والأنسب لهن، ولمساعدتهن جمعنا لهن اليوم عدة فساتين كاجوال مناسبة للفصل الحالي؛ ليتألقن بها على طريقتهن في المناسبات البسيطة أو الخروجات اليومية.
فساتين بسيطة للمحجبات
بالنسبة للفساتين الكاجوال، جمعنا لكنّ عدة خيارات، منها فستان زهري مزين بثنيات ناعمة، وفستان أسود مزين بنقط بيضاء وحزام أسود للخصر، وفستان أبيض مزين بقماش ناعم من الحرير، واستوحينا لكُنَّ أيضًا فستانًا أبيض مزينًا بنقط سوداء وحزام من الجلد للخصر، وفستانًا أزرق مصممًا بربطة ناعمة، وآخر أسود مزينًا بأكمام من قماش الدانتيل.
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خيارات الفساتين المزينة بالزهور
لإطلالة شبابية مفعمة بالحياة والأناقة، يمكنكن ارتداء فستان زهري مزين بالزهور السوداء، وفستان أسود بزهور بيضاء وأطراف الأكمام من القطن، وآخر باللون البيج مزين بالزهور البنفسجية.
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