أجمل موديلات عقود شوكر لؤلؤ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 07:04 مساءً - تتمتّع عقود شوكر لؤلؤ بجاذبية وأناقة وجمال ساحر، فهي تضفي الى الاطلالة فخامة تتناغم مع حاجات كل سيّدة متألّقة، وتلبّي ذوقها. مما لا شكّ فيه أن اللمسة العصرية والأنثوية لهذا العقد تعتبر صيحة رائجة لمجوهرات هذا العام، للتعبير عن شخصية كل فتاة أو سيدة تواكب الموضة.

نجد أن عقود الشوكر الضيّقة والعالية حول العنق بأساليب منوّعة من السهل ارتداؤها في كافة المناسبات، خاصة إذا كانت غنية باللؤلؤ وتزيّنها أقراط كبيرة على سبيل المثال، للفتاة العصرية التي تهوى الموضة وتتابعها من خلال تنسيق إطلالاتها.

عقد من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen



أما بالنسبة للسيدة الكلاسيكية، فلا تكتمل أناقتها إلا بهذا النوع من المجوهرات، حيث من الممكن أن تركز عليها فقط لتحوّل إطلالتها من عادية الى عصرية وجذابة، فهذه القطعة ليست فقط موضة حديثة إنما يعود تاريخها الى العصور القديمة،حينما كانت النساء في إفريقيا والهند تتزيّن بها، لا سيما في العصر الفيكتوري، ثم في فترة الأربعينيات ،الخمسينيات ،الستينيات والتسعينيات وصولاً إلى اليوم.

عقد من صوفي بوهاي Sophie Buhai



لأن عقد الشوكر اللؤلؤ يلفت الأنظار، فلماذا لا يرافق إطلالة السيدة في الليل والنهار؟ للمساء اختاري طوقاً مزيّناً بالحجارة البرّاقة أو الألماس أو الكريستال مع حبات من اللؤلؤ. وإذا كنت ذات رقبتكِ ثخينة، ابتعدي عن الأطواق العالية جداً لأنها تجعلها تبدو أثخن وأقصر، مع العلم أن أطواق الشوكر تبدو جميلة مع الياقات المفتوحة أو الملابس من دون أكمام، لإطلالة فاخرة.

عقد من أنيسا كيرميش Anissa Kermiche

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الشوكر هي أجمل قلائد الرقبة ترتديها الفتاة والسيدة من باب التغيير في زينتها وتتراوح الموديلات بين الشوكر الذهبي ، الفضي العريض الذي يغطي الرقبة ، الشوكر بشكل الشبك، أو التصميم الرفيع بالأسلاك المتشابكة مع بعضها، فقد تنوّعت الأكسسوارات التي تزيّن هذا النوع من القلادات المميّزة، فنجد الشوكر المزين بالخرز الملون واللؤلؤ، المخمل ،الدانتيل والأحجار اللامعة البراقة، ومن التصاميم التي تلفت الانتباه والنظر هي الشوكر بالعقدة. إنها طريقة مميزة وناعمة جداً لتزيين الرقبة بأسلوب مفعم بالأنوثة، فالسيدة ليست مضطرة لارتداء شوكر مصنوع من الألماس حتى تواكب الموضة، بل يكفيها أن تختار عقد شوكر يعبّر عن شخصيتها ويكمّل إطلالتها.

عقد من برادا Prada



الجدير ذكره أن عقود الشوكر تسمّى أيضاً بالعقود الخانقة، ومن تصاميمها الرائعة نذكر المفتوحة من الأمام مع تفاصيل فاتنة تنسدل نحو الصدر لتكون كل الأضواء مسلّطة عليها، فهذا التصميم خصّص لكل سيدة حالمة تهتم باقتناء المجوهرات بالدرجة الأولى، وتسعى الى الاحتفاظ بها لفترة طويلة، لذلك جاءت عقود الشوكر اللؤلؤ بتصاميم منوّعة منها الكلاسيكية أو التي تناسب المرأة الشابة التي تذهب إلى العمل يوميًّا، بمعنى آخر جاءت لترضي جميع الأذواق.

عقد من أم كاي أس جوليري MKS Jewellery

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