أفكار تنسيق إطلالات صيفية للرجال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 07:04 مساءً - يحرص الكثير من الرجال على الظهور بإطلالة راقية وجذابة خلال فصل الصيف، وتختلف تلك الإطلالة باختلاف ذوق وشخصية كل رجل، فضلاً عن المناسبة التي يرغب في حضورها.

ويُفضل بعض الرجال ارتداء ملابس رسمية لتمنحهم إطلالة راقية وأنيقة في المناسبات الرسمية، بينما يفضل آخرون الملابس الكاجوال لتمنحهم الإحساس بالحيوية نطراً سهولة الحركة بها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة أفكار لتنسيق إطلالات صيفية للرجال، لمساعدتك في اختيار ما يناسبك من بينها.



شورت جينز قصير مع تيشيرت

شورت جينز قصير مع تيشيرت



إذا كنت ترغب في إطلالة انيقة خلال فصل الصيف، يمكنك ارتداء شورت جينز قصير أو فوق الركبة مباشرة مع تيشيرت بنص كم، مع تنسيق حذاء رياضي من اللون الأبيض.

وتناسب هذه الإطلالة العطلات الصيفية والسفر، كما يمكنك ارتدائها في مشاوير النهار السريعة.

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تنسيق بنطلون جينز مع بليزر خفيف

بنطلون جينز مع بليزر خفيف



إذا كنت ترغب في إطلالة كلاسيكية أنيقة خلال فصل الصيف، يمكنك ارتداء بنطلون جينز، مع تنسيق تيشيرت أو قميص من القماش السادة، وبليزر من قماش الكتان الخفيف، إضافة إلى حذاء كاجوال، ونظارة شمسية.

وتناسب هذه الإطلالة المناسبات الرسمية في النهار، وكذلك السهرات والخروجات المسائية.

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تنسيق بنطلون جبردين بأستك مع تيشيرت وجاكيت جينز

إطلالة كاجوال



إذا كنت ترغب في إطلالة كاجوال خلال فصل الصيف، يمكنك تنسيق بنطلون من القماش الجبردين مع تيشيرت سادة باللون الأبيض على سبيل المثال، مع جاكيت من القماش الجينز بدرجات الأزرق الداكن أو الفاتح.

ولإطلالة أكثر عملية؛ يمكنك تنسيق حذاء رياضي من اللون الأبيض.

وتناسب هذه الإطلالة مختلف الأوقات، حيث يمكن اعتمادها خلال أوقات الصباح أو في الخروجات المسائية مع الأصدقاء.

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تنسيق قميص كاروهات مع بنطلون

قميص كاروهات مع بنطلون



إذا كنت ترغب في إطلالة مفعمة بالحيوية خلال فصل الصيف، يمكنك تنسيق قميص بتصميم الكاروهات بأكمام طويلة أو قصيرة بحسب رغبتك، مع بنطلون من قماش الجينز أو من قماش الجبردين السادة، إضافة إلى بعض الإكسسوارات المناسبة، سواء كانت نظارة شمسية أو ساعة يد أو كليهما.

ويمكنك ارتداء هذه الإطلالة في أوقات مختلفة خلال اليوم، كمشاوير النهار السريعة، أو أثناء الذهاب إلى الجامعة، وكذلك في الخروجات المسائية مع الأصدقاء.

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