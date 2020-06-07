تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أحداث واعدة

مهنيا: اسبوع واعد تباشر بتقييم الامور وتوظف حيويتك في المكان المناسب مستفيدا من تاثيرات المشتري المتنقل في برجك لكن سوف تكون بداية اسبوع متقلبة وضاغطة بسبب تاثير القمر من القوس يوم السبت لذلك حاول ان تبتعد عن التشنج حافظ على أمنك وسلامتك ولا تستهتر حاذر من ظروف سلبية تفرض عليك التحفظ او تمنعك من بلوغ اهدافك حافظ على سمعتك حتى لا تتأثر اوضاعك المهنية بالاجواء المتناقضة. تتسهل الامور مع انتقال القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين فتنطلق واثقا بمرحلة جديدة وضؤ اخضر بانتظارك كل الظروف تتبدل كما تريد تنجح وتكون الاقوى وتتلقى اشارات الربح والتقدم والتحسن والتطور والتهاني ما يجعلك تقطف ثمار جهودك بسرعة.تتابع الحظوظ مع وصول القمر المكتمل الى برج الدلو يومي الثلاثاء والاربعاء الى بيت المال البيت الثاني ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء لذلك كن متنبها الى المسائل المالية التي تتعلق باستحقاقات وديون واقساط ثلاثة ايام حرجة حاول ان تدقق بها جيدا لتعرف ما لك وما عليك من مكاسب ومدفوعات كذلك سوف تفاوض وتساوم في مشاريع بناء او شراء عقار لكن مطلوب منك التفكير قبل ان تتصرف او تقرر او حسم اي مسألة دون التركيز او التنظيم نصل الى عطلة الاسبوع مع دخول القمر الى الحوت الصديق يومي الخميس والجمعة فيشكل فترة مناسبة للحوار للمفاوضات وتحقيق الرغبات ايام تجعلك تخطف الاضواء او تطل على برنامج شيق جدا يحمسك على الاستثمار والبدء بمشروع جديد في سبيل كسب المزيد من التأييد والدعم.

عاطفياً:تسيطر على الاجواء الفلكية العاطفية مناخات رومنسية جيدة جدا تحت تاثير كوكب الحب من برج الجوزاء الناري الصديق فتلعب الصدف دورًا إيجابيًا وحيث يتدخّل القدر للوقوف الى جانبك فتكون الأجواء رقيقة وعذبة وسيسهل عليك التفاهم مع الشريك والتوصل الى قناعات مشتركة. للعازب, انه اسبوع التغيير والانتقال والتحسين والاسفار التي تساعدك على تمتين الروابط مع الحبيب.

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