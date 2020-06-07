تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أحداث إيجابية

مهنياً: تتراوح حياتك بين الايجابية والسلبية وبين الامال الكثرة وبعض الخيبات وتتبدل الاحوال بسرعة غير متوقعة بسبب مواجهة الكواكب من الجوزاء والمريخ من الحوت الذي يلتقي كوكب نبتون في مربع مع برجك لكن بالرغم من هذه المواجهات سوف تعيش بداية اسبوع مليئ بالمستجدات والمبادرات الكثيرة التي تحرك الاعمال المجمدة ويولد في نفسك حيوية كبيرة ورغبات كثيرة تتحرر من الضغوطات ويبتسم لك القمر من برجك لذي يتحدث عن تغييرات مهمة يفرضها القدر والحظ تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين اي الى البيت الثاني بيت المال بيت الاقساط والديون والاستحقاقات المالية احتمال ان تظهر مصاريف ايضافية او ربح او فواتير او مكاسب او مدفوعات كن متيقظا وانتبه فقط كيف توظف اموالك تنفتح على عمل جديد وتستقطب العروض المهمة وتتولى مسؤوليات اساسية كما تغمرك التاثيرات الفلكية الايجابية بالاجواء الحلوة والرومانسية ويحمل اليك القمر من برج الدلو يومي الثلاثاء والاربعاء تجارب كثيرة وانفعالات مميزة فتمارس سحرك في المجالين المهني والشخصي وتصادف فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وستكون المستفيد الاكبر من التاثيرات الفلكية التي ستحملك الى انجازات كثيرة ونجاحات في بلوغ هدف طالما سعيت من اجله.بالرغم من كل هذه الايجابيات سوف تعيش عطلة اسبوع متقلبة مع وصول القمر الى الحوت يومي الخميس والجمعة فتخف الحماسة والنشاط حاول ان ترتاح وتجنب المزاجية ولا تختلق اجواء سلبية متوترة في البيت ومع الاهل باختصار اسبوع متطلب يجب ان تتنازل قليلا وان تتكيف مع المستجدات.

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة المتراجع في مواجهة برجك من الجوزاء بحيث تشعر بالملل او تعيد النظر بعلاقة ما في هذا الاسبوع الدقيق فتبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تقلقك والتي تتعلق بامور العائلة والاولاد والصحة للعازب, تعيش توترات عابرة قد تؤثر على استقرار الوضع العاطفي وعلاقتك مع الحبيب اذا لم يوضع لها حد فوري للخلافات.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :