تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا يجعلك تتقدم بخطى ثابتة نحو اهدافك اسبوع القرارات المفيدة وتحقيق الاهداف الشخصية والمهنية كما تشير بداية اسبوع عن اجواء مثمرة يكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب كما تتحدث التأثيرات الفلكية للقمر من برج القوس الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يوم السبت عن لقاءات وزيارات وأسفار ودراسات ما يجعلك تعيش اجواء حماسية متفائلة وتخوض تجارب جديدة بثقة عالية لكن سوف تتبدل هذه الحظوظ مع انتقال القمر الى مواجه برجك من الجدي يومي الاحد والاثنين تخف الحماسة وتتأثر سلبا في الاجواء المتشنجة التي تسلط الاضواء على علاقتك مع الشريك والاهل بالاضافة الى اوضاعك الصحية المتقلبة لذلك حاول ان تدخل شيء ايجابي على حياتك وخطط بطريقة افضل كن دقيقا وتجنب الدخول في متاهات وخفف الحساسية الزائدة ان نقطة ضعفك هي العاطفة الجارفة لكن بعد كل هذه العواصف سوف تعوض عن التراجع وتصل الى النجومية يومي الثلاثاء والاربعاء مع وجود القمر في برج الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء فتكون الرابح الاكبر من نوعية الوقت الدسمة من انفراجات واسعة وحظوظ مثمرة وفرص كبيرة تفتح لك ابواب الحظ وتقدّم لك اكثر من قرار مناسب لتحسين وضعك وموقعك ايام مليئة بالطاقة والحسم تسمح لك باقتحام كل المجالات الصعبة والسهلة على كافة الاصعدة فتكثر الاحتمالات وتتلاحق تكون الاخبار مهمة والفرص الكبيرة كما تجلب لك عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الحوت يومي الخميس والجمعة ارتياحاً كبيراً ومشاريع مهنية مثمرة تساعدك على انجاز الكثير من الاهداف الصعبة اسبوع رائع يحمل اليك الاشراق المهني والعاطفي

عاطفياً: يحمل اليك هذا الأسبوع بشرى سارة أو لقاءً مصيرياً أو تلاحماً مع الحبيب وتعاضداً أو فرحة لا تنسى تحت تاثير كوكب الحب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء ما يجعلك تعبّر عن عواطفك بعذوبة ومحبة وتفاهم وحوار مع الاولاد والشريك للعازب, تستقطب القلوب وتأسر النفوس وقد تقع في الغرام أو يتجاوب معك من سعيت طويلاً وراءه، أو تقضي أوقاتاً عذبة وتشارك بمناسبات حلوة وتضحك وتتسلى مع بعض الأصدقاء.

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