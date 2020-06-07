تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران نجاحات مهمة

مهنياً: بداية اسبوع مهمة تسجل نوعية الوقت اجواء جيدة وممتازة تولد غليانا في حياتك وتقلب المعايير وتزودك بحيوية مضاعفة قد تحصل على طلباتك ومستحقاتك وتتلقى العروض المثمرة تحت تأثير القمر من برج القوس يوم السبت اي من بيت المال الذي يقدم لك الدعم المالي ويتحدث عن مشروع جديد يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي الاحد والاثنين اي البيت الثالث ما يجعلك تعالج المواضيع والمشاريع بذكاء وحنكة تفاوض وتناقش وتكسب تعاطفا من قبل المسؤولين انها ايام حافلة بالتواصل لكن مطلوب منك ان تركز كي لا تضيع طاقاتك وتجنب الوقوع في الاخطاء وانتبه احتمال خطأ صغير يعدل في حساباتك وانتبه من التباسات لكن قد تنقلب الاوضاع الفلكية يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثيرات القمر المكتمل من برج الدلو اي من البيت الرابع الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء تسبب لك التوتر وتعتبر خط أحمر ممنوع عليك ان تتخطاه الامر الذي يتطلب منك الحكمة في التصرفات وضبط الانفعالات قد تشعر بأنّك مستبعد عن الأحداث المهمة وبأنّ الأمور تتعثّر ولا تأتي بالنتيجة المطلوبة. حاول ان تحول الاحداث السلبية الى ايجابية وانتبه من المزاجية تتبدل الظروف لمصلحتك يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الحوت اي الى موقع فلكي يخدم مصالحك فتعيش فترة واعدة من اجمل الايام ايام استثنائية تأتي النتائج مثمرة جداً لكن يبقى على مواليد العشرية الولى الابتعاد عن المشاكل والحذر من تاثيرات كوكب زحل من الدلو وكوكب اورانوس من الثور.

عاطفياً: أسبوع مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات. مع وجود كوكب الزهرة المتراجع في الجوزاء الذي يحمل لك حدثاً عاطفيا ومفاجأة سعيدة كما يجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية التي تنعش القلب للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج.

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