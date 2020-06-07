تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أمور جيدة

مهنياً: اسبوع لا باس به تحتاج الى جهود مضاعفة لكي تواجه الاوضاع المتقلبة والمتطلبة من مواجهات وتقلبات مع تواجد الشمس والكواكب مجتمعة في مواجهة برجك من برج خصمك الجوزاء لذلك راقب تصرفاتك وكلامك واضبط انفعالاتك وميلك الى العدائية في بداية هذا الاسبوع الضاغط والمعاكس من القمر المواجه لبرجك من القوس يوم السبت الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء المواجه لبرجك فلا تستسلم وداوم على المحاولة حتى ولو شعرت ان بعض الحواجز تقف في طريقك.لكن بالرغم من المشهد الضبابي سوف تحالفك تاثيرات القمر من برج الجدي يومي الاحد والاثنين في موقع جيد في بيت الحب بيت النجاح بيت التقدم الربح والانجاز والاخبار الحلوة يخدم مصالحك ويقدم لك الدعم المتواصل الذي يساهم في رفع المعنويات تشعر بالارتياح والفرح وتنقلك الايجابيات الى آفاق جديدة ما يجعلك تتمتّع بقدرة كبيرة على إدارة الامور بذكاء وكفاءة وقدرة نصيحة حاول ان تنهي كل الامور الصعبة واستفيد من نوعية الوقت الممتازة تتغير الظروف يومي الثلاثاء واربعاء مع انتقال القمر الى الدلو اي الى البيت السادس بيت العمل والصحة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء مايعزز العلاقات المهنية والاجتماعية لكن تذكر انك تحت ضغط الكواكب مجتمعة في الجوزاء لذلك حاول ان تعالج الامور بهدوء واهتم بالروتين اليومي وانتبه الى صحتك نصل الى يومي الخميس الجمعة ايام دقيق بسبب المربع الفلكي بين القمر من الحوت والشمس من الجوزاء فالاجواء متشنجة تسلط الضؤ على نقاط الضعف انتبه كما يجب عليك ان تعرف كيف تتعامل مع الظروف واستفيد من الاجواء الهادئة كي ترتاح.

عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم مع وجود كوكب الزهرة في الجوزاء برج خصمك الذي يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة جدا تسبب لك مواقف نزاعية فلا تقحم نفسك في مواقف صعبة وحاذر ان تجرح مشاعر من تحب كما ان مواجهة كوكب الحب قد تثير النزاعات في حياتك الزوجية فتعيش تناقضات وربما تعاني من مرض يخص احد الوالدين او الاولاد وتضطر الى الغاء مواعيد او سفر.

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